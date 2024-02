Brutte notizie su Frattesi: salterà Roma-Inter

By

Ufficiale l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamane la mezz’ala nerazzurra, out già nel derby d’Italia con la Juventus

Dopo la Juventus, Davide Frattesi salterà anche la sfida con l’ex Roma. L’ufficialità è arrivata in questi istanti con l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto stamani la mezz’ala dell’Inter.

Il report del club nerazzurro comunica che gli accertamenti effettuati all’Humanitas di Rozzano “hanno evidenziato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra“.

Le condizioni dell’ex Sassuolo, fin qui 4 gol e altrettanti assist in 27 presenze (un totale di 1022′) “saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Ma, chiaramente, il numero 16 della squadra di Inzaghi non potrà essere arruolabile per il match di sabato all’Olimpico.