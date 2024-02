Fuori per un mese: tegola UFFICIALE dopo Inter-Juventus

Dopo Frattesi anche Perin deve sollevare bandiera bianca a seguito di Inter-Juventus, il portiere bianconero resterà fuori gioco per almeno 3 settimane per infortunio

La grande intensità atletica messa in campo a San Siro ha creato grande spettacolo nello scontro diretto fra Inter e Juventus. Eppure come spesso accade in scenari simili, ha anche sfibrato alcuni protagonisti riducendo le proprie energie al minimo e in un paio di casi conducendoli addirittura al riposo forzato per sovraffaticamento.

Ad essere stati intaccati in prima battuta sono stati Dusan Vlahovic e Federico Chiesa fronte bianconero, mentre è stato interessato anche Davide Frattesi per la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi. Nulla di preoccupante per il centrocampista che in ogni caso salterà con certezza il prossimo match di campionato contro la Salernitana per stare a riposo e sperare di recuperare il pieno della condizione in vista del primo ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma non finisce qui. Perché proprio nelle scorse ore si è aggiunto alla lista degli indisponibili di Massimiliano Allegri anche il secondo portiere della Juventus, Mattia Perin.

Perin ko in allenamento dopo Inter-Juventus, fuori per 3-4 settimane per una lesione al ginocchio

Stando alle informazioni diramate dall’ufficio stampa bianconero in via ufficiale, il portiere ex Genoa dovrà restare a riposo per almeno 3-4 settimane a seguito di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un infortunio piuttosto rognoso da trattare, come sempre, con il massimo rispetto per non incappare in ulteriori preoccupazioni.

Perin, che non aveva preso parte alla sfida contro l’Inter durante la quale è stato schierato come consuetudine la prima scelta Szczesny, ha subito l’infortunio nell’ultimo allenamento effettuato con il resto del gruppo bianconero alla Continassa. Proprio a pochissime ore di distanza dal termine del big match giocato a Milano.