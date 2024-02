L’Inter cala il poker: ufficiale, hanno firmato

I nerazzurri si son resi protagonisti di altre ed importanti operazioni sul mercato. Arrivata la firma di ben quattro calciatori

Neanche la Juventus è riuscita ad arrestare l’ottima marcia dell’Inter in campionato. I nerazzurri infatti, grazie al successo raccolto domenica sera al ‘Meazza’ ai danni della ‘Vecchia Signora’, vantano ora quattro lunghezze in più rispetto ai bianconeri, nonostante il recupero di Inter-Atalanta sia fissato in data 28 febbraio.

È bastata l’autorete di Federico Gatti, giunta al 37esimo del match, per permettere alla formazione di Simone Inzaghi di avere la meglio su quella di Massimiliano Allegri. Tante, tantissime le occasioni da gol create da Lautaro e compagni, che non sono riusciti ad ‘ammazzare la partita’ prima del fischio finale. Più che soddisfacente, ad ogni modo, la prestazione messa in campo da parte dei nerazzurri, che hanno dominato i bianconeri in lungo e in largo.

Non solo. L’intera dirigenza dell’Inter, da sempre attenta a quel che accade in Prima Squadra ma anche in orbita Primavera, ha poi deciso di blindare quattro colonne portanti della formazione guidata da Cristian Chivu all’indomani del ‘derby d’Italia’.

Inter Primavera, ufficiali i rinnovi di contratto di Aidoo, Berenbruch, Di Maggio e Quieto

Nelle scorse ore, l’Inter ha ufficializzato i rinnovi di contratto di quattro pedine essenziali della formazione di Cristian Chivu, ora al comando della classifica del campionato Primavera 1 con sei lunghezze in più rispetto al Milan, attuale seconda forza del torneo.

Si tratta dei classe ’05 Mike Aidoo (terzino destro della selezione giovanile nerazzurra), Thomas Berenbruch (centrocampista), Luca Di Maggio (anche lui centrocampista) e infine Daniele Quieto (trequartista). A renderlo noto la stessa società di ‘Viale della Liberazione’ tramite un comunicato ufficiale rilasciato sul proprio sito.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Mike Aidoo, Thomas Berenbruch, Luca Di Maggio e Daniele Quieto“.