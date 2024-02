Marotta potrebbe essere pronto a dire addio all’Inter per tornare alla Juve: l’annuncio porta scompiglio nel futuro prossimo delle due società

L’agente (in passato collaboratore di Moggi) ed ex calciatore Massimo Brambati lavora da anni come opinionista TV in reti locali ed è noto al pubblico juventino per le sue anticipazioni di mercato. L’ultima sua uscita ha ottenuto enorme eco sui social e riguarda il futuro di Beppe Marotta.

Non molto tempo fa l’ad nerazzurro aveva dichiarato che l’Inter sarebbe stata l’ultima squadra di calcio con avrebbe collaborato. Alla fine del suo contratto, prolungato di recente, Marotta avrebbe infatti intenzione di dedicarsi ad altro. Magari a un ruolo istituzionale. Eppure secondo Brambati Marotta potrebbe presto lasciare l’Inter per tornare alla Juve.

“John Elkann lo rivuole“, ha dichiarato l’agente sul canale YouTube di Francesco Oppini (dichiarazioni poi riportate da TMW Radio). Secondo Brambati, qualche giorno fa, in occasione della chiusura del calciomercato, una persona nota (“uno che fa l’agente e il procuratore da trent’anni“) gli avrebbe riferito al telefono di una mossa di John Elkann.

Che mossa? Un tentativo di un riavvicinamento a Marotta. “C’è un interesse, ed è probabile ci sia già stato un incontro, con uno dei dirigenti più importanti d’Italia: Beppe Marotta“.

Secondo Brambati Marotta potrebbe dunque voler lasciare l’Inter per tornare alla Juve dove diventerebbe amministratore delegato con ampi poteri: “Lì tornerebbe ad avere un certo prestigio manageriale“.

“Specifico che tra l’indiscrezione e la notizia certa c’è distanza“, ha continuato l’agente. “Do per certo che l’intenzione di Elkann è riportare Marotta alla Juve con Giuntoli al suo fianco. Il tutto per giugno 2024. Non do percentuali, ma dico che ci sono buone possibilità”.

Beppe Marotta di nuovo alla Juve: perché l’ad dovrebbe lasciare l’Inter

Non troppo tempo fa, proprio Marotta ha parlato a DAZN del suo passato in bianconero: “Tutte le mie esperienze sono state importanti. Quella della Juve è stata un’esperienza altrettanto importante. La cultura della vittoria significa perseguire ogni piccolo particolare come se fosse essenziale e risolvere subito ogni singolo problema…“, ha riferito l’amministratore delegato nerazzurro.

“Oggi all’Inter noi siamo una società con una mentalità vincente, fatta di percorsi di crescita. Non posso nascondere 10 anni vissuti alla Juve, con dei professionisti che invidiano in tutto il mondo e da ognuno di loro io prendo spunto“.

Non è la prima volta che Brambati punta su un ritorno di Marotta alla Juve. Il giornalista annunciò una notizia simile a fine 2022, parlando di un incontro tra Elkann e l’ad interista. Poi è tornato a parlarne nella primavera del 2023, rispolverando l’argomento dell’incontro segreto e tirando in ballo la fonte (“la stessa che mi disse di Ronaldo alla Juve“).

In questi giorni di febbraio si parlerà parecchio di due Brambati. Uno è un ex calciatore del Bari oggi procuratore. L’altra è Angela, la cantante dei Ricchi e Poveri. Entrambi sembrano tanto vivaci e sempre pronti a conquistarsi l’affetto del pubblico. E tutti e due vantano un passato glorioso, a quanto pare. La cantante, per essere stata la voce di evergreen come Mamma Maria, La prima cosa bella, Che sarà e Sarà perché ti amo. Il procuratore per essere stato il primo a ventilare la possibilità che CR7 finisse alla Juventus.

Elkann potrebbe avere davvero intenzione di riportare Marotta alla Juventus a giugno 2024, per farne un ad con ampi poteri. Ma Marotta ricopre con massima soddisfazione lo stesso ruolo già all’Inter: la squadra prima in classifica e che l’anno scorso ha giocato la finale di Champions League.