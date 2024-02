DIRETTA Serie A, Roma-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Roma di De Rossi nella 24esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Roma nella Capitale nel secondo anticipo del sabato valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra le due formazioni più in forma di questa parte di stagione che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte ci sono i nerazzurri di Simone Inzaghi, che reduci da una striscia di quattro vittorie di fila iniziata contro il Verona e proseguita contro il Monza, la Fiorentina e la Juventus. L’obiettivo è quello di aggiudicarsi l’ennesimo scontro diretto tra top club per portarsi a +7 sulla stessa Juve impegnata lunedì nel monday night contro l’Udinese. Dall’altra parte i giallorossi di Daniele De Rossi, subentrato al grande ex Mourinho, hanno ottenuto solo successi finora dal cambio in panchina, superando nell’ordine il Verona, la Salernitana e il Cagliari. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Marcus Thuram. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico live in tempo reale.