Inter-Atalanta clou per l’allungo sulla Juve: calendario di fuoco

Tre partite da giocare per Inter e Atalanta prima dello scontro diretto di fine mese in recupero della partita persa in precedenza, per i nerazzurri è l’occasione d’oro per tentare lo strappo in allungo sulla rivale bianconera

Lo scontro diretto fra Inter e Juventus giocato ormai una settimana fa sul terreno di gioco di San Siro ha proiettato la formazione di Simone Inzaghi nuovamente salda al vertice della classifica del campionato di Serie A con quattro punti di vantaggio ed una partita ancora da recuperare, quella contro l’Atalanta.

Da qui fino a fine mese però entrambe le formazioni dovranno sbrigare altre tre giornate di fuoco. Fronte nerazzurri il calendario appare leggermente più clemente, perché si parte dalla super sfida di questa sera contro la Roma di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico della Capitale. Poi gli uomini di Inzaghi affronteranno la Salernitana la prossima settimana nell’anticipo di venerdì 16 febbraio. Infine spazio all’altro incontro del 25 febbraio contro il Lecce.

Per i bergamaschi il prossimo incontro avverrà domenica 11 febbraio alle ore 18:00 fuori casa contro il Genoa. A seguire la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà il Sassuolo fra le mura amiche del Gewiss Stadium sabato 17 febbraio alle ore 20:45. Quindi spazio al primo dei due big match consecutivi di San Siro contro il Milan domenica 25 febbraio alle 20:45 e proprio contro l’Inter di Inzaghi tre giorni dopo, il 28 febbraio, sempre ad orario serale.

Verso Inter-Atalanta, potenziale match clou per la corsa allo Scudetto e il vantaggio di +7 sulla Juve

La decisione presa dagli organi competenti della Lega di slittare il recupero della partita Inter-Atalanta non è stata presa di buon occhio dal tecnico Gasperini, il quale qualche giorno fa aveva dichiarato di non esser stato affatto d’accordo per via della vicinanza di due partite tanto importanti ed entrambe fuori casa nello stesso stadio.

Fatto sta che la decisione è stata ormai presa e non può esser cambiata: le due squadre si affronteranno per portare a casa tre punti preziosissimi, soprattutto per i discorsi di qualificazione alla prossima edizione di Champions League e l’assegnazione dello Scudetto. Con una potenziale vittoria nel sacco, Inzaghi festeggerebbe un vantaggio di sette punti complessivi sulla Juventus a parità di condizioni. Dando per scontato che, come logico, nessuna delle due dirette rivali perda altri punti preziosi nel corso delle tre partite antecedenti.