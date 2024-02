L’attaccante ha abbandonato in anticipo il terreno di gioco durante l’ultimo match dell’Atletico. Nel frattempo spunta l’annuncio di Simeone sulle sue condizioni

Tegola pesantissima in casa Atletico Madrid, che deve fare i conti non soltanto col ko esterno di ieri per 1-0 contro il Siviglia ma anche con l’infortunio di Alvaro Morata.

L’ex Real Madrid e Juventus, sostituito nella ripresa dal neo entrato Memphis Depay, ha abbandonato il terreno di gioco a inizio secondo tempo, momento della gara in cui il classe ’92 ha rimediato un problema non indifferente al ginocchio. Soccorso dallo staff medico degli spagnoli, il centravanti 31enne è poi uscito dal campo in lacrime generando, quindi, il panico più totale in casa Atletico.

“Presto sapranno dirvi di più i nostri medici, il mio auspicio è quello che non si tratti di nulla di grave, ci auguriamo che Alvaro possa tornare il prima possibile in campo al nostro fianco” – ha dichiarato il tecnico Diego Simeone nella conferenza stampa tenutasi al termine del match contro il Siviglia. Nel frattempo ecco che cosa filtra sulle condizioni dell’ex obiettivo di mercato dell’Inter.

Infortunio Morata: l’attaccante spagnolo verso il forfait nella gara d’andata con l’Inter

Si prospetta uno stop di almeno 15 giorni per Alvaro Morata, centravanti che quindi salterà sicuramente il match d’andata con l’Inter, in programma il prossimo martedì 20 febbraio al ‘Meazza’ alle ore 21:00.

A fare assoluta chiarezza sul problema riscontrato da parte del classe ’92, nel frattempo, è stata la società spagnola, che tramite un comunicato ufficiale ha scongiurato la rottura del crociato dell’attaccante 31enne.

La nota UFFICIALE dell’Atletico sull’infortunio di Morata

“Lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l’entità della lesione rimediata da Alvaro Morata e dal referto fornito dai servizi medici risulta che il calciatore ha riportato una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro”.

I numeri (da urlo) di Morata in questa prima parte di stagione

Un avvio strepitoso quello da segnalare in favore di Alvaro Morata, che resta senza ombra di dubbio una delle migliori armi a disposizione del tecnico Diego Simeone in stagione.

Resta, infatti, l’allenatore spagnolo la persona più preoccupata di tutte per l’infortunio che ha colpito l’attuale numero 19 dei ‘Colchoneros’ nella serata di ieri, che nel frattempo ha già realizzato 19 gol e 3 assist in questa prima parte di stagione risultando così il miglior marcatore dell’Atletico in quest’avvio. In seconda posizione c’è, invece, Antoine Griezmann, altro grande punto di forza della formazione spagnola che è sinora riuscito a mettere a referto 18 reti e 7 assist.