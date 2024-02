Dopo 62 anni: la decisione di Moratti spiazza tutti

L’ex Presidente dell’Inter dice addio ad un’altra storica attività imprenditoriale. Tutti i dettagli dell’accaduto

Massimo Moratti, storico Presidente del club meneghino che ha portato avanti il progetto Inter negli ultimi anni (in successione al papà Angelo), ha deciso di dire basta alla sua attività da imprenditore.

Nella giornata di ieri, infatti, la famigliola veneto-lombarda ha ceduto il 35% delle quote societarie della Saras, storica azienda petrolifera quotata alla borsa di Milano e fondata 62 anni fa dal capostipite dei Moratti e portata poi avanti negli anni a venire dal figlio Massimo, di pari passo col progetto nerazzurro. A prendersi l’incarico di successione sarà l’azienda olandese Vitol, specializzata nel commercio di materie prime. Nelle casse della famiglia Moratti entreranno complessivamente 582 milioni di euro, 1,75 per ogni azione. Un’operazione, questa, ormai in dirittura d’arrivo e per cui si attende soltanto l’ufficialità.