Via dallo United e scambio con Pavard: affare da 40 milioni

United forte sul profilo di Pavard e Lindelof potrebbe finire nuovamente sul mercato, idea di scambio con conguaglio cash per entrare nelle grazie dell’Inter

Ennesima prestazione di rilievo per il difensore centrale nerazzurro Benjamin Pavard contro la Roma, nonostante le grandi difficoltà vissute per buona parte della partita sull’ostico terreno di gioco dell’Olimpico.

Il calciatore ha dato riprova delle proprie qualità e della propria intelligenza tattica, disponendosi non soltanto come braccetto ma anche come uomo aggiunto nella fase di costruzione della manovra dal basso con Hakan Calhanoglu perno dell’impostazione. Ormai centrale anche negli schemi di Simone Inzaghi assieme al collega di reparto Alessandro Bastoni, il francese ex Bayern Monaco è uno degli imprescindibili della formazione nerazzurra. Ha preso il proprio posto con una facilità disarmante e le sue quotazioni di mercato sono schizzate nuovamente alle stelle, tanto che l’Inter ha già reso noto di non prendere in considerazione alcuna proposta di mercato al ribasso.

Al momento il valore del suo cartellino oscilla intorno ai 40 milioni di euro e al di là delle tante speculazioni sul suo conto, la dirigenza nerazzurra potrebbe essere restia ad intavolare trattative anche per cifre superiori. Del resto, cambiare un difensore titolare all’anno non è una mossa che salvaguarda la continuità del progetto tecnico di Inzaghi.

Pavard per Lindelof, Inter restia all’idea di scambio: club arabi sulle tracce dello svedese

Su Pavard ci sono pressioni dalla Premier League con il Manchester United molto vicino al calciatore già dalla passata estate, prima dell’approdo in nerazzurro. Il club di Erik ten Hag è sprovvisto di buoni ricambi in difesa e potrebbe anche andare incontro ad una mini rivoluzione in estate, a partire dall’assenza tra i ranghi del difensore centrale svedese Victor Lindelof.

Quest’ultimo ha rinnovato il proprio contratto coi ‘Red Devils’ da poco ma soltanto per questioni formali. Il suo destino sarebbe infatti proiettato lontano dall’Inghilterra e chissà che non venga anche proposto all’Inter dalla stessa dirigenza inglese per potersi avvicinare più facilmente al cartellino di Pavard.

L’unico scenario plausibile sarebbe quello dello scambio di cartellini con l’inclusione di un conguaglio economico fino al raggiungimento della somma desiderata, ma anche in questo caso per l’Inter non ci sarebbero fattori positivi da poter prendere in considerazione. Lindelof ha pochissimi minuti nelle gambe e vorrebbe percorrere una strada meno tortuosa del calcio europeo, sposando verosimilmente una delle tante proposte provenienti dal calcio arabo di Saudi Pro League.