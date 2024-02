L’Inter pensa a rinforzare il centrocampo con un giovane prospetto molto interessante scovato in Argentina: si chiama Jabes Saralegui e ha già conquistato i tifosi del Boca

Ausilio e Marotta potrebbero presto provare l’assalto a un giovane di belle speranze per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Dopo aver preso Zielinski a zero, la dirigenza nerazzurra non se ne sta con le mani in mano. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata una richiesta di informazioni per il talentuoso centrocampista del Boca Juniors.

Jabes Sarelegui ha vent’anni ed è un prodotto delle giovanili del Boca. Quest’anno sta trovando continuità in prima squadra, distinguendosi per personalità e maturità tattica. Pur essendo così giovane non si nasconde in campo, anzi chiede spesso la palla per assumersi la responsabilità di costruzione e progressione.

Pur avendo cominciato la sua carriera come un 8, con il coach Diego Hernan Martine sta giocando da mediano basso, in coppia con Fernandez o Benitez. Il ragazzo ha tecnica e qualità nel passaggio. Può funzionare anche in un ruolo più posizionale, ma dà il meglio di sé quando è libero di muoversi fra mediana e trequarti, come un regista moderno.

Secondo El Crack Deportivo i nerazzurri avrebbero messo già da qualche settimana gli occhi su Jabes Saralegui. Il colpo potrebbe avere costi relativamente contenuti, dato che il centrocampista del Boca Juniors ha nel contratto una clausola rescissoria. Con 15 milioni di dollari, vale a dire un po’ meno di 14 milioni di euro, l’Inter potrebbe portarlo già a giugno a Milano.

Saralegui: un centrocampista argentino per 15 milioni di dollari

Un giocatore così ha già attirato l’attenzione di altri club: ci sono squadre in Portogallo, in Spagna e in Germania che lo stanno seguendo da qualche mese. Anche al Boca Junions ne hanno grande stima, e non vorrebbero perderlo.

Dopo l’addio di Valentin Barco, approdato in Premier League per indossare la maglia del Brighton allenato da Roberto De Zerbi, Sarelegui ha guadagnato sempre più spazio e si è dimostrato un valore da tutelare.

Per ora Saralegui è comunque ancora una promessa. Ha poche partite alle spalle in prima classe, e deve ancora dimostrare di poter reggere il peso di un ruolo così importante. Ma tutte le volte che è sceso in campo ha mostrato di non aver paura. È un ragazzo dal carattere audace, sicuro dei propri mezzi e concentrato sulla vita sportiva.

Tecnicamente è un ottimo palleggiatore. Atleticamente, pur essendo piccolino di fisico, ha garra e resistenza. Bisogna solo capire se riuscirà a trovare continuità e a esprimere ancora una buona personalità in campo.

Per ora, l’Inter è giustamente ferma. Dato che il ragazzo ha ancora poche presenze tra i professionisti, non è il caso di rischiare. La cifra richiesta per il suo cartellino non è altissima ma è comunque una spesa che l’Inter non può permettersi in questo momento. L’impressione è che ci si muoverà solo qualora il giovane centrocampista dovesse continuare a far bene da qui all’estate.

I tifosi del Boca già lo adorano. E infatti, pretendono che l’allenatore lo inserisca stabilmente come titolare nell’11 di partenza lasciando in panchina Pol Fernandez. E in Argentina, di solito, gli umori dei supporter sono tenuti in alta considerazione dai tecnici. Ecco perché Diego Martinez, nelle prossime partite, potrebbe dare molto più spazio a Jabes Saralegui e ad altri giovani della Primavera.

Un mesetto fa Martinez aveva lasciato intendere che avrebbe puntato su Jabes: “Conoscevo già molti dei giocatori delle giovanili. Abbiamo diversi ragazzi in Nazionale, ma mi ha sorpreso Saralegui, che non avevo allenato quando ero al club. Lo guardo allenarsi e mi sembra che abbia una grandi prospettive. Mi piace come gareggia e come ascolta, soprattutto come ascolta i giocatori più grandi”.