Raggiunge Dzeko al Fenerbahce: 7 milioni all’Inter

Fine della corsa anche per Correa all’Inter in estate dopo il rientro dal prestito, per lui chance al Fenerbahce dall’ex compagno di squadra Dzeko

La scorsa estate l‘Inter ha operato in aria di rivoluzione dopo il clamoroso addio di Romelu Lukaku e le tramontate chance di permanenza in nerazzurro a mezzo di un’altra operazione di prestito da imbastire con il Chelsea. Dopo il suo accordo silente con la Roma dell’ormai ex tecnico José Mourinho, la formazione nerazzurra ha quindi dovuto blindare una volta per tutte il profilo di Marcus Thuram del quale era affezionata da tempo.

Al francese però non è stato possibile affiancare neppure Edin Dzeko, scartato dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e dunque costretto a firmare altrove un nuovo contratto. La serie di contatti ravvicinati del suo agente lo ha infine portato a vestire la maglia del Fenerbahce con la quale nel corso dei primi mesi dell’attuale stagione sportiva ha dato modo ai propri tifosi di osannare il suo operato a suon di grandi prestazioni e gol. L’intramontabile ‘Cigno di Sarajevo’ è ormai un simbolo del club turco e al suo seguito, slanciato da un’ulteriore sforzo del proprio agente in comune, potrebbe arrivare anche Joaquin Correa.

Fuori Correa dal progetto Inter e chance al Fenerbahce: da Dzeko per 7 milioni

Come noto, il centravanti argentino è sotto contratto con l’Inter fino a fine giugno 2025 ma rientrerà alla base di Viale della Liberazione soltanto a fine stagione dal prestito abbastanza triste tra le file dell‘Olympique Marsiglia di Rino Gattuso. Lì, ove sembrava che potesse riassemblare la propria figura professionale e slanciarsi nuovamente nello scenario calcistico europeo, non ha trovato sbocchi.

E la via per il riscatto del suo cartellino è del tutto impraticabile, con queste premesse. Dovendo andare incontro ad una ulteriore tragica svalutazione del cartellino, il destino di Correa è tutto nelle mani dell’Inter che con certezza vorrà liberarsi di lui generando laddove possibile un introito sufficiente sul mercato. Chissà che non possa essere proprio la pista turca del Fenerbahce un’opzione di riguardo per la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta, andando a circoscrivere un accordo intorno ai 7 milioni di euro in via definitiva. Questo è ovviamente soltanto uno dei tanti plausibili scenari entro i cui limiti l’Inter potrebbe operare. Quel che conta è non permettere a Correa di finire nuovamente fuori rosa ed attenere il rilascio al termine del suo contratto, a parametro zero.