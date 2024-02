Allarme in difesa e nuovo assetto contro l’Inter: “Costruita per vincere”

Le parole del nuovo tecnico della Salernitana, Fabio Liverani, a pochi giorni dal calcio d’inizio della gara secca contro l’Inter tra emergenza in difesa e nuovo modulo da sperimentare

Grande concentrazione ma anche tanta serenità e sorrisi permeano nelle ultime sessioni d’allenamento dell‘Inter sui campetti di Appiano Gentile, per la preparazione atletico-tattica in vista del prossimo incontro del campionato di Serie A contro la Salernitana. La formazione nerazzurra si sta allenando con intensità per non perdere il filo che finora ha tenuto unite tutte le ottime prestazioni messe in atto e che hanno permesso un allungo sulla Juventus di sette punti di vantaggio con una partita ancora da recuperare.

Per l’occasione il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare una formazione leggermente rivisitata nei sui protagonisti, per far rifiatare le leve più importanti in ottica ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al contrario, invece, la formazione campana dovrà scendere in campo coi suoi undici migliori nonostante le tante assenze per infortunio che stanno limitando notevolmente il cammino verso la salvezza nel corso delle ultime settimane. Settimane letteralmente di fuoco vissute nel malumore, anche a seguito dell’esonero di Pippo Inzaghi e del passaggio di consegne della gestione della squadra all’esperto di categoria Fabio Liverani.

Quest’ultimo sembra aver già dato una ventata d’aria fresca all’intero gruppo e in questi giorni sta limando gli ultimi dettagli per capire come dovrà presentarsi al cospetto dell’Inter. Il nodo più importante è relativo al reparto difensivo, perché non dovrebbero esserci Pirola, Gyomber, Pierozzi e Fazio. Senza poter contare poi su Bradaric out per squalifica, Liverani dovrà quindi contare esclusivamente sulla tanta esperienza in campo di due vecchie colonne del calcio europeo come Manolas e Boateng. Il centrale tedesco, nello specifico, non ha ancora oltretutto recuperato a pieno la condizione fisica avendo saltato l’ultimo allenamento in programma ed essendosi unito al gruppo soltanto nel corso della giornata di ieri. Profonda gestione del minutaggio anche per lui, oltre che per gli altri prescelti: dovrebbe trattarsi di un 4-3-1-2 a rombo con l’inserimento di Dia come attaccante puro, ma molto potrebbe cambiare in corso d’opera a seconda di come si metterà la partita.

Chance Salernitana per invertire il trend, ma di fronte c’è la migliore Inter

Liverani, in ogni caso, vede la partita con l’Inter con il giusto entusiasmo. Come fosse una finestra alla quale la Salernitana potrebbe affacciarsi per respirare aria pulita e da lì ripartire a testa alta.

“Domani affronteremo una squadra dall’altissimo valore tecnico che sta macinando nuovi record in questa stagione”, ha aperto il tecnico granata in conferenza stampa. “L’Inter ha una rosa costruita per vincere ma non per questo noi non possiamo giocarcela in uno scontro secco. Le difficoltà di questa partita non variano il nostro obiettivo: dobbiamo costruire qualcosa di buono partita dopo partita”, ha poi concluso con determinazione.