Il centravanti argentino e capitano dell’Inter potrebbe restare a riposo contro la Salernitana, spazio al duo Arnautovic-Thuram

L’Inter ha fatto due su due negli scontri diretti in programma nelle scorse settimane. Una vittoria pesantissima contro la Juventus ha anticipato il grandissimo come-back con la Roma all’Olimpico, mentre adesso la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi sarà impegnata con la Salernitana sul terreno di gioco di San Siro per blindare il buon vantaggio accumulato proprio sulla seconda classificata bianconera ed innestare la marcia finale verso l’obiettivo Scudetto.

Per il tecnico piacentino non dovranno esserci scivoloni e la concentrazione sarà altissima proprio per non lasciare nelle mani delle piccole realtà alcuna possibilità di frapporsi al cammino, ma non sarà comunque impresa facile. I granata escono da un momento di totale sbandamento e anche se sulla carta appare come squadra sfavorita, non ci sarà da rilassarsi affatto. Al fine di mantenere un buon livello di forze in campo ma al contempo non spremere troppo i suoi protagonisti, Inzaghi opterà senza dubbio per un turnover di modesta entità che dovrebbe riflettersi su ogni reparto a disposizione.

Nello specifico, è altamente possibile che lo stesso Lautaro Martinez venga tenuto in disparte per scelta tecnica. Alla base della decisione, infatti, ci sarebbe solo e soltanto una motivazione di carattere fisico: l’intenzione dello staff sta nel risparmiare il proprio capitano per l’imminente incontro degli ottavi di Champions League della prossima settimana contro l’Atletico Madrid. Al suo posto dovrebbe pertanto figurare Marko Arnautovic al fianco di Marcus Thuram.

Fuori Lautaro dal primo minuto e dentro Arnautovic, lui in coppia con Thuram

I due hanno svolto insieme l’allenamento odierno mostrando spunti interessanti da mettere in pratica anche in partita. Spazio, dunque, ad un cambiamento radicale in attacco. L’accoppiata dovrebbe comunque garantire una buona fluidità di gioco e pericolosità offensiva, laddove anche la stessa difesa della Salernitana è messa male per via delle tantissime assenze in organico su cui mister Fabio Liverani non potrà contare al suo esordio in panchina dopo l’esonero di Pippo Inzaghi.

L’Inter ha dunque studiato bene e al dettaglio ogni movimento per mettere in apprensione l’avversaria, non dovendo contare sul massimo del carico offensivo raggiungibile. Non resta che dare la parola al campo per vedere come effettivamente la formazione verrà schierata e se dovesse essere confermata l’indiscrezione sull’esclusione di Lautaro dal primo minuto.