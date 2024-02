Mossa a sorpresa del tecnico piacentino, pronto a cambiare volto alla propria squadra quattro giorni prima del big match con l’Atletico. Novità Frattesi intanto

Si avvicina il giorno di Inter-Salernitana, match che prenderà il via domani sera al ‘Meazza’ alle ore 20:45. Da una parte i nerazzurri, che devono dare seguito ai sette successi raccolti consecutivamente in quest’inizio del 2024, dall’altra la formazione campana che ha da poco cambiato allenatore.

Negli scorsi giorni, infatti, è stato ufficializzato l’arrivo di Fabio Liverani in panchina, subentrato al posto di Filippo Inzaghi. Tredici, al momento, i punti raccolti dai ‘granata’ in queste prime 24 giornate di campionato, con Candreva e compagni distanti al momento di sette lunghezze dal Sassuolo (al 18esimo e al 19esimo posto troviamo invece Verona e Cagliari con 19 e 18 punti). Complice il +7 sulla Juventus e il primo atto degli ottavi di finale di Champions in programma martedì sera contro l’Atletico Madrid, il tecnico piacentino starebbe pensando di attuare un massiccio turnover in occasione della sfida di domani.

Inter, massiccio turnover con la Salernitana: Inzaghi ritrova anche Frattesi

Simone Inzaghi è pronto a dare un altro volto alla sua Inter nella serata di domani. Almeno cinque, infatti, i cambi che il tecnico piacentino dovrebbe finire per attuare contro la Salernitana.

Scelta forzata al centro della difesa per l’ex allenatore biancoceleste, costretto a rinunciare a Francesco Acerbi per via del lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra rimediato dal classe ’88 nello scorso turno di campionato contro la Roma. Al posto del centrale ‘made in Italy’ (che salterà anche l’andata con l’Atletico) ci sarà Stefan de Vrij. Anche Bisseck, Dumfries, Klaassen e Carlos Augusto viaggiano verso una maglia dal 1′ a discapito di Pavard, Darmian, Mkhitaryan e Dimarco. Previsto anche un cambio in attacco, con uno tra Thuram e Lautaro che finirà per accomodarsi in panchina a beneficio di Marcus Thuram.

Chi spera, invece, di tornare a ritrovare il campo è Davide Frattesi, che nella giornata di ieri ha svolto metà dell’allenamento in maniera individuale e la restante parte con l’intero gruppo squadra a disposizione di Simone Inzaghi. L’ex Sassuolo tornerà domani a figurare tra i convocati dell’Inter e la speranza nutrita da parte del classe ’99 è quella che il tecnico piacentino possa optare per il suo ingresso in campo a gara in corso (previsto nella giornata di oggi il rientro in gruppo di Frattesi in maniera integrale).

Ad ogni modo, c’è da dirlo, una scelta alquanto rischiosa quella a cui sta andando incontro il tecnico interista. Nonostante il +7 di vantaggio sulla Juventus, anche con una gara in meno, l’Inter non può affatto permettersi di staccare la spina rischiando così di perdere punti per strada. La Serie A in formato 2023-24 non ha ancora conosciuto la sua vincitrice e, peraltro, siamo soltanto a metà febbraio, ragion per cui i giochi restano del tutto aperti.