Lautaro sempre più bomber: “Il rinnovo non è facile, ma…”

Al termine di Inter-Salernitana, Lautaro è tornato a parlare del rinnovo: trovare un accordo non è facile ma è ciò per cui si sta lavorando

Lautaro Martinez è sempre più uomo simbolo del club nerazzurro. Di prepotenza, farà a lungo parte della storia dell’Inter. Sono 125 i goal segnati in nerazzurro, e il Toro è all’ottavo posto della classifica all time dei marcatori interisti.

Lautaro ha parlato alla fine di Inter-Salernitana rivelando fuori dai denti che la squadra ha un obiettivo chiaro, e cioè lo Scudetto e che la strada giusta per raggiungere lo scopo è stata già tracciata. Ha parlato anche sul rinnovo.

Non è la prima volta che Lautaro Martinez è protagonista contro i campani. Stavolta ha diviso le marcature con altri tre compagni. Ai microfoni di Sky Sport, dopo il 4-0 alla Salernitana, il Toro ha spiegato che l’Inter approccia tutte le partite allo stesso modo. “A volte si riesce partire bene, a volte no.. però cerchiamo di fare sempre lo stesso lavoro, cioè di prendere gli avversari alti per creare occasioni. Questo ci dà la possibilità di aprire le marcature e vincere”.

Per il Tori, più degli obiettivi personali come le marcature, contano i risultati della squadra.

“Conta alzare deitrofei. Alzare la coppa a Riad è stato importante“, ha svelato Lautaro, “e lo porterò per sempre. Ma ora abbiamo un obiettivo davanti. Dobbiamo continuare su questa strada, umili per migliorare sempre e giocare come abbiamo fatto stasera”.

Lautaro sullo Scudetto e il rinnovo: “È difficile… ma voglio il bene dell’Inter“

I nerazzurri vogliono essere padroni del loro destino. “Per noi è deve essere sempre così. Abbiamo trovato la maturità giusta col lavoro del mister e scendiamo in campo con la consapevolezza giusta, e lo dimostriamo a ogni partita”.

La sfida con l’Atletico Madrid, secondo Lautaro, va affrontato puntando tutto sulla forza di questo gruppo. “Ci sono giocatori nuovi che si sono messi subito a disposizione, poi la scelta è del mister. Noi lavoriamo per dare sempre il massimo”.

Infine Lautaro ha parlato ancora del rinnovo: “Come ha detto il direttore, siamo sulla strada giusta, ma mancano i dettagli. Non è facile… ma non c’è fretta, ho due anni e mezzo di contratto e sono tranquillo”.

Gli stessi concetti, il Toro li ha ribaditi ai microfoni di DAZN affermando che vincere così gli ha dato una bella sensazione. È felice che la squadra stia dimostando un livello così alto e chi entra in campo fa bene come chi gioca. “Sono contento perché l’Inter è a un grande livello e dobbiamo continuare così. Ora dobbiamo pensare solo a noi stessi, passo dopo passo, lavorare a testa basso tutti nella stessa direzione che ci porterà al nostro obiettivo. Ora c’è la Champions. Abbiamo cambiato un po’ di cose rispetto all’anno scorso ma dobbiamo pensare a fare meglio in ogni partita“.

“Martedì sarà importante anche in vista del ritorno a Madrid, dobbiamo recuperare le energie e fare una partita di intensità“, ha aggiuto il Toro.

“In campo ci divertiamo tanto ma non deve essere un motivo di relax ma solo motivo di gioia perché le cose vanno come vogliamo e dobbiamo continuare così, testa bassa e pedalare e pensare sempre in grande… Sono molto contento dei miei numeri, sono arrivati qui e non mi aspettavo questo amore nei miei confronti, sono contento, la mia famiglia anche“.

Poi sul rinnovo ha confermato che bisogna limare un po’ di dettagli. Sembra una formalità ma non lo è. Lautaro lo ha spiegato chiaramente.