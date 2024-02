Cronaca, tabellino, top e flop del match Inter-Salernitana andato in scena al Meazza e valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

I nerazzurri entrano in campo con grande fame e costruiscono decine di occasioni da goal, una dopo l’altra. La Salernitana, inerme, regge grazie ai riflessi di Guillermo Ochoa la tengono in piedi. Nel primo quarto d’ora si possono contare quattro limpidissime ossarioni per andare in vantaggio, sprecate dai nerazzurri (come nel caso del palo di Marcus Thuram al 6′ o la traversa di Barella due minuti dopo) o salvate dal portiere messicano.

L’incantesimo si spezza quando al 17′ Carlos Augusto trova con un cross il francese all’altezza del dischetto del rigore: Tikus angola il giusto per battere Ochoa.

Due minuti dopo Lautaro fa tutto da solo, porta palla, si smarca e supera il portiere granata con un tiro preciso dal limite.

Il terzo goal dell’Inter arriva al 40′: la ripartenza mette in area Barella che cerca Lautaro, Pasalidis intercetta rischiando l’autogoal, Ochoa non trattiene ma arriva Dumfries per il tap-in.

Nel secondo tempo, pur abbassando il ritmo, l’Inter non smette di essere pericolosa. Al 51′ arriva una bella conclusione di prima intenzione di Calhanoglu, deviata d’istinto da Ochoa. Al 62′ il portiere della Salernitana salva anche su colpo di testa di de Vrij. Ci prova il Niño appena entrato, ma senza fortuna.

All’81’ Buchanan finisce giù in area della Salernitana dopo una grande giocata, ma per l’arbitro non c’è fallo. Pavard prova ancora l’eurogoal in rovesciata. I giocatori della Salernitana smettono di reagire. Alla fine segna anche Arnautovic su un cross deviato. I nerazzurri di Inzaghi allungano a +10 sulla Juventus.

Pagelle e tabellino Inter-Salernitana

TOP

THURAM – Sempre pericoloso in attacco, anche se spesso pasticcia o sbaglia la scelta finale. Non si deprime e al primo pallone pulito mette dentro il goal che vale la doppia cifra in Serie A.

DUMFRIES – Si inserisce con facilità sulla fascia fino a lambire l’area avversaria. Trova il goal che gli serviva dopo un lungo periodo di oblio.

DE VRIJ – Attento ed efficace in difesa, dove chiude con autorevolezza i pochi e timidi affondi di Dia, e pericoloso anche in due occasioni di testa in attacco.

FLOP

SANCHEZ – Segna anche Arnautovic, che è comunque il peggiore in campo. Fisicamente il Niño non c’è più.

INTER-SALERNITANA 4-0

17′, Thuram; 19′, Lautaro, 40′, Dumfries, 91′, Arnautovic

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, de Vrij 7, Bastoni 7 (77′, Buchanan 7); Dumfries 7, Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (67′, Asslani 6,5), Mkhitaryan 6,5 (60′, Klaassen 6), Carlos Augusto 7; Thuram 7,5 (60′, Sanchez 5,5), Lautaro 7 (60′, Arnautovic 6,5). All.: Inzaghi 7

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa 6,5; Pellegrino 5,5, Boateng 5,5 (24′, Maggiore 5,5), Pasalidis 5; Sambia 5, Basic 6, Coulibaly 5 (64′, Legowski 6), Zanoli 5,5 (85′, Kastanos 6); Candreva 5; Tchaouna 5 (85′, Simy sv), Dia 5 (64, Wiessman 5,5). All.: Liverani 5

ARBITRO: Piccinini di Forlì