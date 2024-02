Visite Taremi cancellate, attacco frontale: “Ci vuole rispetto”

Spunta un annuncio a sorpresa sui mancati controlli medici sostenuti dall’iraniano con l’Inter. Tutti i dettagli dell’accaduto

Mehdi Taremi, calciatore che prestissimo riporrà nero su bianco sul suo nuovo accordo con l’Inter (e che passerà così dal Portogallo all’Italia a parametro zero), era atteso a Milano negli scorsi giorni per poter sostenere le proprie visite mediche con la formazione di Simone Inzaghi.

A sorpresa, il club meneghino ha deciso di rinviare a data da destinarsi i controlli medici del classe ’92, tutto questo per via della troppa esposizione mediatica degli scorsi giorni. Un episodio, questo, che è finito inevitabilmente per far parlare di sé. A tornare sull’accaduto è stato proprio l’attuale tecnico del forte attaccante iraniano, da poco rientrato dall’importante impegno della Coppa d’Asia.

Conceicao: “Taremi merita rispetto. Le mancate visite con l’Inter? Non lavoro in aeroporto”

Alla vigilia di Porto-Estrela Amadora, impegno valido per la 22esima giornata del campionato di Primeira Liga (massima competizione portoghese), il tecnico Sergio Conceicao ha espresso il proprio parere in merito alla situazione Mehdi Taremi, calciatore che presto si separerà a titolo gratuito dai lusitani.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore dell’Inter, ora in vesti di allenatore: “Bisogna avere rispetto per Taremi, stiamo parlando di un giocatore che è nella top 3 dei goleador del Porto, dietro solo a Jardel e Jackson. L’iraniano è davanti persino a Hulk, la gente sembra dimenticare i suoi 100 gol e i 50 assist realizzati in tutti questi anni trascorsi in Portogallo. Inoltre stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto un viaggio senza dormire pur di rientrare il prima possibile dal Qatar, tutto questo mettendosi subito a massima disposizione per l’impegno della scorsa settimana contro l’Arouca. Le visite mediche saltate coi nerazzurri? Non lavoro mica in aeroporto, non so come siano andate le cose”.