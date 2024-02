Chiusura a 100 milioni di euro: Inter tagliata fuori, ne approfitta la Juve

I bianconeri fiutano il colpo in mediana, niente da fare per la squadra di Inzaghi che deve darla vinta ancora una volta alla ‘Vecchia Signora’ sul mercato

Proprio come l’Inter, anche la Juventus sta cercando di far di tutto e di più pur di tornare a vincere un altro Scudetto. I bianconeri infatti, ieri sera di scena al ‘Bentegodi’ contro il Verona, stanno provando a fare tutto quello che è nelle proprie possibilità.

Un ottimo rullino di marcia quello fatto registrare sinora dai bianconeri in campionato, che nel corso della finestra di calciomercato invernale hanno accolto alla propria corte i neo arrivati Tiago Djalo – per circa 3,5 milioni di euro – e Carlos Alcaraz, quest’ultimo con la formula del prestito oneroso da 3.7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 49.5 milioni. Un affare, questo, che ha consentito alla formazione di Massimiliano Allegri di aggiungere una nuova pedina in mediana, reparto rimasto negli scorsi mesi orfano di Pogba e Fagioli per questioni extra-campo che tutti quanti noi, oramai, conosciamo.

La volontà dei bianconeri resta, però, quella di appropriarsi almeno di un nuovo centrocampista nella prossima estate. Quello di Khephren Thuram il nome che più di tutti piace in quella zona di campo, un profilo sulle cui tracce vi è da tempo anche l’Inter (prossima a chiudere il colpo Zielinski a parametro zero per giugno). In tutto questo, a poter rendere la strada totalmente in discesa alla ‘Vecchia Signora’ è il Psg, una delle altre società che continua a monitorare la situazione del centrocampista francese. E non solo.

Psg pronto a fare all-in per Bruno Guimaraes: Juve, strada spianata per Thuram Jr anche grazie all’Inter

Il Psg vuole provare a portare a termine nella prossima estate la trattativa per Bruno Guimaraes, centrocampista sulle cui tracce vi è anche il Barcellona, con un ricco assegno da 100 milioni di euro. A riferirlo è il ‘Times’.

In caso di buona riuscita dell’affare, la società a dirsi più contenta di tutte sarebbe la Juventus, anch’essa interessata da mesi a Khephren Thuram, così come l’Inter e i parigini stessi del resto. A chiudere le porte al potenziale approdo del centrocampista francese alla corte di Simone Inzaghi sarà, però, l’arrivo di Piotr Zielinski a Milano, che si unirà ai nerazzurri in estate come free-agent. La speranza di Massimiliano Allegri è, quindi, quella che la trattativa tra la formazione francese e il centrocampista brasiliano, ora in forza al Newcastle, volga per davvero al termine.