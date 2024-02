La polemica del mezzo piede in campo: cosa dice il regolamento

Regolare o irregolare? Sui social si è parlato tanto del piede in campo di Carlos Augusto durante il fallo laterale che ha portato al 2-0 in Inter-Salernitana

Un’altra marcatura aspramente contestata. L’ennesima. Secondo una certa narrazione, l’Inter starebbe godendo di troppi episodi a favore dal punto di vista arbitrale… Specie i tifosi di Milan e Juventus continuano a collezionare frame di situazioni, tutti esempi di scelte, a loro giudizio, non sempre chiare, per condannare i presunti “aiuti” che l’Inter avrebbe sfruttato finora.

Nella fattispecie, in tanti hanno notato che il piede sinistro di Carlos Augusto, al momento della battuta del fallo laterale che ha portato al 2-0 dell’Inter sulla Salernitana nel match di venerdì 16 febbraio, sembrava essere in parte sulla linea e in parte in campo…

In effetti le immagini sono chiare: sul fallo laterale che ha permesso all’Inter di far goal con Lautaro, Carlos Augusto aveva un pezzo di piede in campo, cioè oltre la linea dell’out. A ogni modo, la rete dell’argentino è stata convalidata.

Cavalcando l’onda delle proteste che si sono levate dai social, qualche moviola si è davvero concentrata sull’episodio del 2-0 in Inter-Salernitana, cercando di analizzare il caso. Una rete nata da un assist “di mani” del brasiliano Carlos Augusto per Lautaro. Più precisamente, Augusto è riuscito a servire il Toro da rimessa laterale.

E qui si è aperta la solita polemica. Al momento della battuta Augusto aveva infatti parte del piede in campo… Per questo, secondo tanti tifosi a cui l’Inter sta più o meno antipatica, il goal di Lautaro andava annullato.

Le cose non stanno così. La rete è buona. Questo dice il regolamento. Anche in campo, la rapidità d’esecuzione dell’ex Monza è stata un po’ contestata da alcuni giocatori della Salernitana: per i granata la rimessa laterale del giocatore poteva essere irregolare. Anche sui social, in tanti hanno denunciato l’episodio. E non tanto per la velocità quanto per la posizione di Carlos Augusto.

Il piede in campo di Augusto: goal da annullare?

Secondo il regolamento, il calciatore incaricato della rimessa deve avere “almeno parzialmente” i due piedi sulla linea laterale o sul terreno esterno, e deve lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa…

Nel caso di Inter-Salernitana, Augusto rispetta in toto queste regole. La procedura di battuta della rimessa laterale è stata rispettata. La parte del regolamento riguardante la rimessa laterale non parla mai di controfallo se un piede è leggermente nel campo.

L’analisi delle immagini mostra appunto che il piede sinistro di Carlos Augusto, al momento della battuta della rimessa, era in parte in campo. Con il piede destro, invece, il brasiliano si tiene interamente fuori dal rettangolo verde. era appoggiato con la punta sulla linea.

L’arbitro Piccinini ha giudicato il goal buono, nonostante i giocatori della Salernitana gli avessero segnalato una possibile irregolarità. Il goal, però, sarebbe stato regolare se anche un solo piede di Augusto fosse interamente dentro il terreno di gioco, cioè al di là della linea che delimita il campo.

#InterSalernitana, Carlos Augusto ha un piede in campo sul fallo laterale e l’Inter fa gol Perché è tutto regolare https://t.co/b351w2SFVU — Fanpage.it (@fanpage) February 17, 2024

Il piede sinistro del laterale brasiliano è lì, un po’ oltre la linea bianca. La punta del piede destro tocca invece la parte fuori dal campo. La rimessa va dunque intesa come regolare.

Che possa sorgere qualche dubbio è più che naturale. Che ogni azione nerazzurra sia passata alla lente di ingrandimento, pure. Capita questo quando si è primi in classifica: chi sta dietro cerca di reagire per vie traverse. A che pro? Per creare polemica e sperare che gli arbitri ne siano influenzati.