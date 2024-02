Marotta cala il tris in difesa: può arrivare a costo zero dalla Premier

Oltre Taremi e Zielinski la dirigenza dell’Inter potrebbe pianificare un colpo di rinforzo in difesa, tra gli uscenti del Liverpool c’è anche l’esperto difensore centrale Matip

L’impegno dell’Inter sul mercato non si ferma ad una mera striscia di sondaggi che potrebbero non portare ad un assalto concreto da parte della dirigenza in funzione di un rinnovamento dei reparti a disposizione di Simone Inzaghi.

Per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, ogni nome appuntato nella lunga lista di potenziali colpi e occasioni ha una sua importanza strategica. Alcuni potrebbero essere idee da prendere in considerazione soltanto dietro condizioni economiche vantaggiose, mentre la maggior parte restano soprattutto profili che si libereranno a parametro zero la prossima estate dai rispettivi club.

Come nel caso di Medhi Taremi in scadenza di contratto con il Porto e praticamente vicino a svolgere le visite mediche con l’Inter con largo anticipo sulla tabella di marcia, prima del rientro delle voci sul suo conto. E soprattutto Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza con il Napoli e con cui la dirigenza s’è mossa sfidando apertamente la pazienza e la disponibilità del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sulle volontà di rinnovo del contratto del polacco.

Matip in scadenza col Liverpool, idea a zero ma ‘azzardo’ dopo l’infortunio

A questi due, s’è già detto, Marotta e Ausilio potrebbero affiancare un terzo nome. Si potrebbe valutare un attaccante che possa prendere il posto di Alexis Sanchez per caratteristiche tecniche, ma anche un nuovo difensore centrale.

Qualcuno che abbia la giusta esperienza in campo europeo e che possa eventualmente fungere anche da sostituto nel caso in cui uno dei senatori in squadra dovesse andare via. Tra le potenziali proposte slanciate dalle rispettive entourage, potrebbe saltar fuori anche il nome di Joel Matip.

L’esperto centrale del Liverpool è destinato a lasciare il club dei ‘Reds’ la prossima estate a parametro zero in virtù della scandenza di un contratto che sarebbe potuto terminare in anticipo già nel corso della passata sessione invernale di mercato. Stando alle ripetute indiscrezioni, infatti, il calciatore è stato in bilico permanenza a causa del brutto infortunio rimediato al ginocchio nell’ultima partita giocata contro il Fulham lo scorso dicembre. A seguito degli esami strumentali del caso, Matip ha sofferto della rottura del legamento crociato. Un colpo importante che lo sta tenendo ancora oggi lontano dai campi e che potrebbe limitare fortemente il suo rientro, con la stessa Inter non intenzionata a fare investimenti dubbi.