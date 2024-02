Due big dell’Inter a rischio per la sfida del ‘Wanda Metropolitano’, coinvolto nella vicenda anche un terzo nerazzurro

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions che prenderà il via questa sera alle ore 21:00 al ‘Meazza’. Una sfida, questa, che promette divertimento assoluto.

Entrambe le formazioni sono chiamate a ottenere un risultato incoraggiante in vista dell’appuntamento di ritorno, a maggior ragione il club meneghino che dovrà poi far visita agli spagnoli il prossimo 13 marzo in quel del ‘Wanda Metropolitano’. In tal senso c’è grande preoccupazione in casa Inter, non soltanto per l’importanza di questo doppio impegno in sé e per sé ma anche perché la formazione di Simone Inzaghi potrebbe trovarsi orfana di due big tra circa tre settimane (a rischio anche un terzo nerazzurro).

Lautaro, Mkhitaryan e Asllani in diffida: in caso di ammonizione con l’Atletico salterebbero il ritorno

Altra preoccupazione in vista per Simone Inzaghi, chiamato a gestire i nervi di Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, candidati a partire dal 1′ minuto contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sia l’argentino che l’armeno vantano, se così si può dire, due gialli per ciascuno in questa manifestazione, ragion per cui in caso di ammonizione nel match di questa sera finirebbero inevitabilmente per non prendere parte alla trasferta del ‘Wanda Metropolitano’, in programma tra tre settimane. Stesso e identico discorso per Kristjan Asllani, anche lui in diffida proprio come i numeri 10 e 22 dell’Inter.

Ricordiamo, inoltre, che questa sera la formazione guidata dal tecnico piacentino scenderà in campo anche per ricordare una vecchia leggenda nerazzurra, venuta a mancare proprio in queste ultimissime ore.

Inter-Atletico: nerazzurri in campo col lutto al braccio per la morte di Brehme

Si è spento in nottata Andy Brehme, storico terzino dell’Inter venuto a mancare a seguito di un malore. A nulla è servito il tempestivo ricovero in ospedale, con l’ex calciatore tedesco che ci ha lasciati all’età di 64 anni.

Una notizia, questa, che ha inevitabilmente scosso l’intero mondo del calcio, club meneghino in particolar modo che ha così deciso di scendere in campo questa sera col lutto al braccio in segno di cordoglio verso l’ex leggenda nerazzurra e il resto della sua famiglia. A comunicarlo la stessa società di ‘Viale della Liberazione’ tramite una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale nelle scorse ore.

La nota diramata dall’Inter sulla scomparsa di Brehme

“FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio”.