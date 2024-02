È morto Andy Brehme. Zenga: “Buon viaggio amico mio”

L’ex terzino è deceduto questa notte all’età di 63 anni. In nerazzurro conquistò anche la Coppa Uefa nella stagione ’90/91

Grave lutto per il mondo del calcio. Come riporta la ‘Bild’, è morto Andy Brehme. Stanotte l’ex terzino dell’Inter era stato ricoverato d’urgenza per un apparente arresto cardiaco, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Fluidicante mancino di spinta e dotato di un grande tecnica, Brehme è deceduto all’età di 63 anni. Superati alcuni problemi economici, da anni era un apprezzato opinionista, con particolare attenzione al Bayern e alla ‘sua’ Inter.

In nerazzurro vinse lo Scudetto con Trapattoni, quello dei record stagione ’88/89, oltre a una Supercoppa italiana e a una Coppa Uefa nel ’90/91. Nel suo ricco palmares anche due titoli di Germania, con Kaiserslautern e Bayern Monaco, e soprattutto il Mondiale del 1990.

“Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”, il saluto dell’Inter sui suoi canali social.

“Ciao Amico mio o come ti chiamavo io ‘shazzy’ non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo… – il ricordo di Walter Zenga, suo compagno all’Inter – Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro… Buon viaggio Amico mio Riposa In Pace non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti ‘dai Walter ci sono io'”.