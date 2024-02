Inter-Atletico, Thuram non ce la fa: entra Arnautovic

Problema fisico per il francese. All’intervallo Inzaghi è costretto al cambio

Thuram non ce la fa. Allo scadere del primo tempo di Inter-Atletico, dopo una conclusione parata da Oblak, il francese ha manifestato forte dolore alla coscia destra.

Il francese ha stretto i denti negli ultimi secondi della prima frazione, ma era evidentemente sofferente e così Inzaghi è stato costretto – anche per evitare di peggiorare la situazione – al cambio. Al posto di Thuram, alle prese con una contrattura all’adduttore in attesa di controlli più specifici, è entrato Arnautovic. Obbligato al cambio anche Simeone: guaio fisico per Gimenez, sostituito da Savic.