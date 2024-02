L’accusa del centrocampista serbo, in estate ad un passo dall’approdo a Milano in sponda nerazzurra, nei confronti del club meneghino

A gettare ulteriore ‘benzina sul fuoco’ sul mancato trasferimento di Lazar Samardiz a Milano nella passata estate è stato il diretto interessato, che è tornato a parlare così della vicenda che soltanto pochi mesi fa ha visto coinvolti lui e il club di ‘Viale della Liberazione’.

Sembrava, infatti, cosa fatta l’approdo del forte centrocampista serbo alla corte di Simone Inzaghi, col classe ’02 che a dire il vero aveva già sostenuto le visite mediche per conto della formazione vicecampione d’Europa in carica e invece, a sorpresa, l’attuale numero 24 del club presieduto dalla famiglia Pozzo è poi rimasto a Udine a seguito di alcune incomprensioni registratesi tra la dirigenza interista e l’entourage del ragazzo, al cui vertice figura proprio il papà dell’ex calciatore del Lipsia.

Un episodio simile è avvenuto anche nella scorsa finestra di calciomercato invernale, con Samardzic dato vicinissimo in più occasioni al Napoli e rimasto in seguito, anche in questo caso, al fianco dei bianconeri. Rinviato a data da destinarsi, dunque, l’addio del fantasista 21enne dal Friuli Venezia Giulia, con all’attivo 3 reti e 2 assist in questa edizione di Serie A Tim. A prescindere da tutto, quanto accaduto soltanto qualche mese fa con l’Inter è una vicenda che ha segnato in qualche modo la giovane stella di proprietà dell’Udinese, che è tornato a parlare così del mancato trasferimento in nerazzurro.

Samardzic: “La mancata chiusura con l’Inter? Lasciamo stare”

Lazar Samardzic ha concesso nelle scorse ore un’intervista davanti ai microfoni dei canali ufficiali del club, in cui è tornato a parlare a proposito del mancato trasferimento all’Inter. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante ‘Udinese Tonight’:

“Ho sempre cercato di non fare caso alle voci di mercato, è vero all’inizio è stato complicato ma poi parlando con tanti amici e il mio allenatore ho trovato un po’ di rassicurazioni. Il mancato approdo all’Inter? Non l’ho presa male, anche se devo dire che non è mai bello quando qualcuno parla male di te. Sono finito per non dare più conto a niente e nessuno. Sembrava fatta, subito dopo invece è successo qualcosa, però lasciamo stare. Nel momento in cui sono tornato tutti quanti mi hanno detto di essere felici per la mia permanenza. Qui a Udine sto bene e sono felice”.