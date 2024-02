“Programmazione con Zhang”: futuro Inter, Marotta allo scoperto

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della sfida con l’Atletico Madrid valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

“Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonista”. Marotta suona la carica prima del fischio d’inizio di Inter-Atletico, andata degli ottavi di Champions: “Siamo cresciuti, perdendo anche una finale a Istanbul, con l’autostima che è una di quelle qualità necessarie per intraprendere un percorso vincente – ha aggiunto a ‘Infinity’ l’Ad nerazzurro – Ci stiamo provando, i complimenti ci riempiono di orgoglio e vanno estesi a tutti”.

Marotta ha poi dribblato la notizia dell’agenzia Reuters secondo cui Zhang, attraverso Goldman Sachs, è vicina a trovare un accordo con Oaktree per il rifinanziamento del prestito: “Non voglio entrare nel merito, posso solo dire che con Zhang si parla di programmazione e di continuità aziendale. Il suo modello ha regalato delle soddisfazioni e questo gli va riconosciuto”.

Inter-Atletico porta anche al mercato della scorsa estate, vedi l’interesse nerazzurro per Alvaro Morata: “Era uno dei calciatori su cui avevamo focalizzato la nostra attenzione”.

In conclusione, Marotta esalta Inzaghi e il lavoro svolto dal tecnico nell’ultimo anno e mezzo: “Non lo so se può diventare il Ferguson dell’Inter, ma il cammino è stato straordinario. È arrivato in punta di piedi dimostrando di essere un bravo allenatore. Ha superato critiche e pressioni, e applica un metodo di calcio anche bello. Vogliamo godercelo a lungo”.