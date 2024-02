Conte se lo porta al Bayern: 80 milioni per l’Inter

Bayern Monaco in grave crisi e Conte vuole un posto per il ritorno fra le grandi di Champions. Col suo arrivo potrebbe esserci un investimento sul mercato, Barella indiziato principale

Ormai sembra essere tutto pronto ad un clamoroso ritorno in panchina. Dopo un anno di stop come da lui stesso promesso per star più vicino alle vicende familiari e godere di un momento di pausa dal lavoro, Antonio Conte è più determinato che mai a rimettersi in gioco. E dopo le voci che lo avevano accostato a top club come Napoli e Roma, la meta più ambita parrebbe essere il Bayern Monaco.

Stando alle informazioni riportate dal quotidiano tedesco ‘Bild’, l’ex allenatore di Inter e Tottenham avrebbe messo il Bayern in cima alla propria lista delle priorità sulla cui panchina siederebbe ben volentieri per sostituire Tuchel, che andrà via a fine stagione come annunciato dal Bayern attraverso un comunicato ufficiale.

“L’FC Bayern e Thomas Tuchel concluderanno il loro rapporto quest’estate. Entrambe le parti hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto per il 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di un confronto tra il CEO Jan-Christian Dreesen e l’allenatore”.

Conte al Bayern e con lui Barella: almeno 80 milioni per far vacillare l’Inter

Nel caso in cui Conte dovesse comunque insediarsi in Baviera, tutte le attenzioni convergerebbero sulle potenziali nuove annessioni in organico sul mercato. E la prima potrebbe giungere proprio dall’Inter, andando a toccare uno dei tasti più delicati e cari a Simone Inzaghi: quello del centrocampo.

Fra i nomi in lizza ci potrebbe essere quello di Nicolò Barella, nei confronti del quale Conte nutriva e continua a nutrire particolare stima per le sue innate qualità ed una mentalità sempre devota allo sforzo estremo. Per un colpo simile però il Bayern dovrebbe esser ben consapevole di puntare molto più di quanto possa immaginare. La richiesta dell’Inter tocca almeno gli 80 milioni di euro.