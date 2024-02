La risposta del centrocampista argentino alla domanda del giornalista ha spiazzato tutti. Ecco cos’ha detto di così sorprendente l’ex Udinese al termine del match con l’Inter

L’Inter si è aggiudicata, sostanzialmente, il primo tempo di questo doppio confronto con l’Atletico Madrid. È bastata la rete siglata da Marko Arnautovic al 79′ di gioco per permettere alla formazione di Simone Inzaghi di avere la meglio sulla compagine di Diego Simeone in questo primo appuntamento valido per gli ottavi di Champions League.

Innumerevoli le occasioni da gol create (e poi non sfruttate) dai nerazzurri. Il club meneghino avrebbe potuto, infatti, imporsi sugli spagnoli con un risultato più largo, così non è stato. Tutto si deciderà ora nella splendida cornice di pubblico del ‘Civitas Metropolitano’, location in cui prenderà il via alle ore 21:00 il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter, match valido per l’appunto per il ritorno degli ottavi.

Quella di ieri è stata una gara dominata in lungo e in largo dai nerazzurri, a testimoniarlo il 2,30 % di goal attesi in favore di Lautaro e compagni. Non solo, il club meneghino è inoltre stato in grado di non subire neppure un singolo tiro in porta dai propri avversari (l’ultima volta in cui la formazione vicecampione d’Europa in carica ci era riuscita in Champions risale all’ormai lontano 2006, in quel caso contro lo Sporting Lisbona). Ciò nonostante, c’è chi a suo modo di vedere non ha visto una netta supremazia da parte dell’Inter, incluso Rodrigo De Paul, che si è così espresso al termine del match sulla gara di ieri.

De Paul: “Non ho visto un’Inter superiore. Al ‘Metropolitano’ per ribaltarla, possiamo farcela”

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid, è intervenuto davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match con l’Inter per analizzare quanto accaduto nei 90′ di gioco del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions.

Questo è quanto dichiarato dall’ex Udinese, calciatore che a sua volta non ha visto un dominio così poi evidente da parte della squadra di Simone Inzaghi: “È stata una bella partita, aperta, con due squadra che se la sono giocata a viso aperto. Magari loro, rispetto a noi, hanno avuto due-tre occasioni da gol in più ma io, personalmente, non ho visto un’Inter così superiore. Alla fine, però, contano i gol. Resto fiducioso in vista del ritorno. Dobbiamo fare una grande gara al ‘Metropolitano’ e penso che tutti quanti noi assieme possiamo riuscire a ribaltare tutto”.