Rimonta e Scudetto: la tabella dei tifosi del Milan è già naufragata

Dalle speranze di rimonta per puntare allo Scudetto alla sconforto: la tabella stilata dai tifosi del Milan è già sballata

Il Milan ci credeva. Soprattutto ci credevano alcuni tifosi. Dopo il pareggio della Juventus contro il Verona, i rossoneri sono arrivati a Monza convinti di poter agevolmente conquistare i tre punti e dare poi inizio a quella che, in teoria, sarebbe potuta essere una gloriosa cavalcata verso il primo posto. Alcuni giocatori del club rossonero, prima di giocare, si erano persino lasciati andare a proclami orgogliosi. “Possiamo farcela“, “Le partite da giocare sono ancora tante“, “Mai dire mai“. E così via.

Sui social, invece, tanti supporter avevano già stilato un piano-rimonta. Sia l’Inter che il Milan quest’anno puntano alla seconda stella. E nell’ultimo mese, forti di una serie di importanti (e quasi sempre rocamboleschi) risultati positivi, i milanisti avevano riacquistato un po’ di coraggio. Così è tornata in auge anche la fame di vittoria.

Forse alcuni tifosi ci sperano ancora. Nel passato non così lontano, il loro sogno di rimonta Scudetto si è realizzato… Prima della gara col Monza, ha avuto enorme risonanza una curiosa tabella apparsa sui social: una proiezione del possibile cammino dei rossoneri e dell’Inter fino all’ultima giornata.

Per scavalcare i cugini nerazzurri, il Milan dovrebbe infilare un bel filotto di vittorie, sperando che gli uomini di Inzaghi possano inciampare più volte. Purtroppo, però, si è partiti con un clamoroso passo falso: la sconfitta 4-2 contro il Monza.

La tabella Scudetto dei tifosi del Milan: i rossoneri sono già fuori strada

Dunque il Milan fatica anche a tenere il passo della Juventus, che a sua volta sembra aver già gettato la spugna per la corsa al primo posto, dopo che nelle ultime 4 partite ha raccolto solamente 2 punti. Gli uomini allenati da Pioli avevano di fronte un’ottima possibilità di superare i bianconeri e proporsi come nuovi antagonisti dei nerazzurri.

Per iniziare almeno a pensare di poter ingaggiare un duello a distanza con i cugini nerazzurri ci voleva però una vittoria contro i brianzoli. Il primo passo nella tabella per la rimonta Scudetto era quello: vincere contro il Monza di Palladino.

Da quella vittoria partivano i calcoli ipotetici, per poter arrivare a un finale di stagione con il Milan a 91 punti e l’Inter a 90 punti. Ma per arrivare a 90 punti, nerazzurri dovrebbero vincere solo 8 della prossime 15 partite. Il Milan, invece, dovrebbe perderne solo una (secondo le previsioni proprio il derby).

Dopo la sconfitta conto il Monza, i rossoneri sono a -11. Con i nerazzurri che devono pure recuperare la partita con l’Atalanta. Quindi il distacco potrebbe diventare di 12 o 14 punti. Fallito il primo pronostico, l’Inter dovrebbe perdere 7 partite da qui a fine stagione.

Il Milan sembra avere un problema enorme in difesa. Finora ha già incassato 31 goal, cioè quanti presi in tutto nella stagione dello Scudetto. E ora alcuni tifosi rimpiangono addirittura Romagnoli, cacciato in malo modo dopo essere stato capitano. In tanti criticano aspramente Malick Thiaw. Ma molto probabilmente, al di là degli interpreti, al Milan c’è un problema tattico. E poi c’è il problema ancora più grande degli infortuni.

Ora Pioli dice che lo Scudetto non è mai stato un obiettivo del Milan. Ma il club rossonero è quello che ha investito di più sul mercato, e quest’autunno, quando il Milan non era nemmeno più primo, l’allenatore rossonero sosteneva il contrario, ovvero che la dirigenza gli aveva indicato come obiettivo lo Scudetto.