La vittoria dell’Inter sull’Atletico in Champions ha riacceso l’interesse di Fabio Paratici su Simone Inzaghi: ecco cosa potrebbe succedere

Ufficialmente, Paratici dovrebbe essere un disoccupato. Ma dopo l’inibizione seguita alla condanna per il caso delle plusvalenze con la Juventus, anche da squalificato, il dirigente continua a lavorare al Tottenham come consulente per il mercato. Durante il calciomercato invernale è stato lui a guidare Scott Munn, il nuovo chief football officer degli Spurs.

Paratici, in pratica, si è solo dimesso formalmente dall’incarico di amministratore delegato della parte tecnica lo scorso aprile. Nei fatti continua a gestire come massimo dirigente il presente e il futuro del Tottenham.

L’interdizione a livello internazionale per il suo ruolo nelle inchieste giudiziarie e fiscali sulla Juventus non gli impedisce infatti di lavorare come consulente esterno per i nuovi dirigenti degli Spurs, ovvero Munn e Lange. Secondo il Telegraph, Paratici è ancora la voce più autorevole al Tottenham. Una sorta di eminenza grigia che muove i fili del club senza comparire.

Uno degli allenatori più apprezzati da Paratici è da anni Simone Inzaghi. E anche in Inghilterra cominciano ad apprezzare parecchio il gioco che l’allenatore piacentino propone con i nerazzurri. Il tecnico dell’Inter, già dall’anno scorso, con la finale di Champions, è sulla bocca di tanti.

Ed è normale che all’estero pensino che possa essere un nome adatto ad allenare un top-club. Le nuove vittorie in Europa continuano a porlo sotto i riflettori. Per l’Inter potrebbe essere un problema…

Suggestione Premier: Paratici pensa a Inzaghi a Londra

La pista Premier non dovrebbe essere sgradita a Inzaghi in caso di una separazione dall’Inter. E in questo senso, oltre al Chelsea, il club che potrebbe interessarsi all’allenatore piacentino è proprio il Tottenham, vista la presenza, seppur nell’ombra, di Fabio Paratici.

Se gli Spurs dovessero fallire l’obiettivo della qualificazione in Champions, il pur apprezzato Postecoglou potrebbe andare via e spingere Paratici a buttarsi a capofitto proprio su Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha un contratto con l’Inter sui 6 milioni che può essere esteso fino al 2026. Ma in Italia è complicato che un allenatore mantenga la panchina per più di tre anni, anche in caso di buoni risultati. Al contrario, i successi diventano occasioni propizie per lasciare da vincenti.

Si teme che Inzaghi possa intraprendere proprio questa strada: vincere lo Scudetto, e lasciare l’Italia per un’avventura all’estero. In Premier, dopotutto, guadagnerebbe molto di più. Al Tottenham, per esempio, potrebbe arrivare a incassare 8 o 9 milioni a stagione.

Il campionato del Tottenham

Postecoglou è stato accolto a Londra con disappunto. Per i più, si trattava di uno sconosciuto. In carriera, l’australiano di origine greca aveva allenato il South Melbourne, il Panachaiki in Grecia, i Brisbane Roar e il Melbourne Victory in Australia, la nazionale australiana (dal 2013 al 2017), il Yokohama Marinos in Giappone e poi il Celtic dal 2021 al 2023.

Gli esordi in Premier come tecnico degli Spurs non sarebbero potuti essere migliori. L’ex ct australiano è andato benissimo: il Tottenham ha stupito tutti con due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite. L’australiano è diventato anche il primo allenatore degli Spurs a vincere contro il Liverpool dopo cinque anni. Dopo 9 partite, la squadra aveva già accumulato 23 punti. E le cose sono continuate ad andare bene fino a novembre.

Poi sono cominciati i risultati meno incoraggianti. E ora il Tottenham è quinto in classifica. La lotta per un piazzamento in Champions coinvolge tante squadre forti. Lo United è al sesto posto. Al settimo c’è il Brighton di De Zerbi. Sopra gli Spurs ci sono l’Arsenal e l’Aston Villa. Il Liverpool e il City stanno invece combattendo per il primo posto. In Premier accedono alla Champions le prime quattro. La quinta si qualifica per l’Europa League.

E con Inzaghi al Tottenham, Postecoglou potrebbe pensare anche a un’avventura in Italia, magari proprio all’Inter.