Segna Arnautovic e fa il botto: ecco la schedina da 50mila euro

Gol di Arnautovic provvidenziale non soltanto per le sorti dell’Inter ma anche per un fiducioso tifoso, grazie a lui vince 50mila euro di schedina multipla

La sfida giocata dall’Inter contro l’Atletico Madrid è stata soltanto una delle tante altre partite degli ottavi di finale di Champions League in programma nel corso della passata settimana. Fra quelle già disputate con Real Madrid e Manchester City protagoniste, a quelle di Lazio e Napoli contro Bayern Monaco e Barcellona.

Per i nerazzurri è stata comunque una serata memorabile sotto tanti aspetti. Lo stile di gioco offensivo adottato ha compiaciuto anche gli esperti e la grande compattezza difensiva non ha lasciato scampo neppure alle ripartenze degli attaccanti dei ‘Colchoneros’. Un complesso di forza, disciplina e coraggio hanno condotto la formazione di Simone Inzaghi al successo schiacciante, anche se non nel risultato. Questo sarebbe potuto essere certamente più largo per il numero incredibile di occasioni create, ma alla fine è bastato soltanto lo squillo di Marko Arnautovic per mettere la situazione in chiaro.

Il centravanti austriaco è subentrato a Marcus Thuram infortunato con una pressione e responsabilità notevole sulle proprie spalle e tutto sommato, l’impatto iniziale sulla partita è stato buono. Al netto di un paio di occasioni sciupate, l’ex Bologna ha trovato la ribattuta vincente dopo il tentativo a tu-per-tu di Lautaro Martinez su Oblak e l’entusiasmo è schizzato alle stelle. Impossibile non fare diversamente. San Siro è esploso con lui, ma non è stata l’unica reazione di gioia della notte.

Grazie al gol di Arnautovic intasca 50mila euro, la schedina da record di un tifoso

A qualche centinaio di chilometri di distanza, si è infatti consumato un episodio senza precedenti. O che comunque, ha davvero dell’incredibile. Il gol di Arnautovic, giunto proprio nei minuti finali della sfida contro l’Atletico, ha permesso ad un tifoso di chiudere una schedina sensazionale.

Si trattava, in termini tecnici, di una giocata multipla da ben 17 partite. Un numero spropositato di gare che di solito anche i più esperti sconsiglia di giocare. Il fortunato scommettitore, cinquantaduenne residente nei sobborghi della provincia di Forlì-Cesena, non ne ha sbagliata nemmeno una. Il suo è stato un piano ben studiato: giocare diciassette partite spalmate in un arco temporale di quindici giorni. Proprio per ridurre al minimo le chance di errore e tentare la sorte con risultati neppure tanti scontati.

Figuravano Roma-Cagliari e Brentford-Manchester City, ma anche altre partite di Bundesliga e Ligue 1 francese. Senza escludere, ovviamente, Europa League e Champions League. Con tanto di nerazzurri sullo sfondo. A chiudere 50mila euro di vincita con un moltiplicatore slanciato a 13707. A cui vanno poi annessi circa 19mila euro di bonus, compresi nella vincita complessiva. E pensare che la sua giocata è stata oltretutto modesta: soltanto 2 euro e 15 centesimi. Incredibile davvero.