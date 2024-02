“Telefonate con Giuntoli”: dall’Inter alla Juve, annuncio improvviso

L’indiscrezione arriva dal noto giornalista. Coinvolti nella vicenda non solo i nerazzurri e il DS bianconero ma anche un importante allenatore di A

La vittoria maturata lo scorso 4 febbraio al ‘Meazza’ per 1-0 contro la Juventus ha reso all’Inter la strada del tutto in discesa. A distanza di tre settimane, infatti, la formazione di Simone Inzaghi si trova a +9 sui bianconeri nonostante l’appuntamento in meno rispetto a Vlahovic e compagni.

Alla sconfitta coi nerazzurri ha poi fatto seguito il pesante ko interno contro l’Udinese, con la squadra di Massimiliano Allegri che non è riuscita ad andare oltre lo 0-1 patito contro l’undici di Gabriele Cioffi. Non solo, un’altra brutta battuta d’arresto fatta registrare dalla ‘Vecchia Signora’ è quella giunta nello scorso weekend contro il Verona, coi gialloblù in grado di castigare Szczensy per ben due volte grazie alle reti di Folorunsho e del neo arrivato Noslin. A poco sono servite le marcature di Vlahovic e Rabiot, quest’ultima nella ripresa, col match conclusosi sul punteggio finale di 2-2.

Inter e Juventus, in fin dei conti, sono le due società a cui è stato accostato Thiago Motta negli ultimi tempi, tecnico che quest’oggi è riuscito a portare il suo Bologna al quarto posto della classifica di Serie A a pari merito con l’Atalanta, in attesa naturalmente dell’impegno in programma contro Lautaro e compagni il prossimo mercoledì. Il tecnico italo-brasiliano, in grado di far esprimere un certo tipo di calcio al proprio undici titolare, sta confermando di essere un allenatore in rampa di lancio, destinato quindi ad allenare una big a partire già dai prossimi mesi.

Complicato, per non dire impossibile, vederlo alla guida tecnica dell’Inter nel prossimo anno, visto e considerato quanto sta facendo di buono Simone Inzaghi al comando del club meneghino, diverso invece nel caso dei bianconeri, che potrebbero finire per dire addio a Massimiliano Allegri qualora la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ decidesse di spedire a casa in anticipo il tecnico livornese. È questa l’ipotesi di cui si è tanto sentito parlare negli ultimi tempi, anche se a smentire categoricamente il tutto ci ha pensato un noto giornalista.

Zazzaroni: “Thiago Motta il prossimo anno alla Juve? Ho parlato con Giuntoli, ha smentito tutto”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista sportivo oltre che direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, una volta intervenuto dagli studi di ‘Pressing’ ha fatto chiarezza sulla situazione di Thiago Motta, tecnico recentemente accostato all’Inter e ora dato particolarmente vicino alla panchina della Juventus in vista della prossima stagione.

Queste le dichiarazioni rilasciate in piena diretta tv dallo stesso Zazzaroni sulla vicenda: “Ho parlato con Giuntoli della situazione Thiago Motta. Nonostante in molti dicano che ci siano state alcune telefonate tra i due negli ultimi tempi, mi è stato categoricamente smentito il tutto. Il futuro dell’attuale tecnico del Bologna è ancora tutto da scrivere.”