L’Inter passeggia a Lecce: Lautaro nella storia, Sanchez al servizio della squadra

Cronaca, tabellino, top e flop della partita andata in scena al Via del Mare e valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

L’Inter vince la decima gara consecutiva rispedendo la Juventus a -9. Lecce demolito al ‘Via del Mare’ con un netto 4-0: apre Lautaro (doppietta) e chiude de Vrij una partita mai in discussione.

Nel primo tempo, l’Inter è molto ‘leggera’ e distratta. Soprattutto a destra, dove il terzetto Bisseck-Dumfries-Frattesi palesa un’intesa poco solida. La squadra di Inzaghi va però in vantaggio già al quarto d’ora, con Asllani che approfitta dell’errata uscita del Lecce inventando un filtrante perfetto per Lautaro; l’argentino è glaciale e batte Falcone siglando il centesimo gol in Serie A con la maglia nerazzurra.

Nel secondo tempo, l’Inter parte forte e archivia la pratica nell’arco di dieci minuti: Sanchez non è egoista e regala a Frattesi un pallone da buttare solo in porta. Poi è la stessa mezz’ala che spacca in due i padroni di casa servendo a Lautaro la palla del tre a zero. Per l’undici di Inzaghi è una passerella e arriva anche il poker con il colpo di testa all’angolino di de Vrij. Mercoledì, nel recupero con l’Atalanta, l’Inter avrà la possibilità di ‘blindare’ lo Scudetto.

Pagelle e tabellino Lecce-Inter

TOP

LAUTARO – Mette in discesa la partita confermandosi glaciale sotto porta. Nella storia dell’Inter, di nuovo, con cento (e poi centouno) gol in Serie A con la maglia nerazzurra.

SANCHEZ – Ha voglia di dimostrare il proprio valore dopo sei mesi di tanta panchina. Generoso, gioca al servizio della squadra.

FRATTESI – Riscatta un primo tempo così e così con un secondo perfetto. Gol, assist e tanta sostanza.

FLOP (Nessuno)

LECCE-INTER 0-4

15′ e 56′ Lautaro Martinez, 54′ Frattesi, 67′ de Vrij

LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 4,5, Baschirotto 4,5, Touba 4 (58′ Gonzalez 4,5), Gallo 4,5; Blin 5, Ramadani 4,5 (78′ Berisha s.v.), Rafia 5 (58′ Kaba 4,5); Almqvist 5,5 (76′ Oudin s.v.), Piccoli 5,5, Sansone 5 (58′ Banda 4,5). All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Audero 6; Bisseck 7, De Vrij 7,5, Carlos Augusto 7; Dumfries 6,5, Frattesi 7,5 (76′ Akinsanmiro s.v.), Asllani 7 (55′ Barella 6), Mkhitaryan 6,5 (64′ Klaassen s.v.), Dimarco 6,5 (76′ Buchanan s.v.); Sanchez 7,5, Lautaro 8 (64′ Arnautovic s.v.). All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1 (Dal 46′ Baroni)

AMMONITI: Sansone, Asllani, Mkhitaryan