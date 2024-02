Scatta l’allarme Calhanoglu, Inzaghi: “Perché non è a disposizione”

Le parole del tecnico dell’Inter prima della sfida col Lecce valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

“Non possiamo sottovalutare questa partita insidiosa. Il Lecce sta facendo un ottimo campionato e in casa ha fatto gran parte dei suoi punti perdendo appena tre partite. Da parte nostra servirà massima concentrazione”. Così Inzaghi a Dazn poco prima del fischio d’inizio del match al ‘Via del Mare’.

“Oggi gioca Sanchez perché ora bisogna esser bravi a gestire le forze – sottolinea il tecnico dell’Inter – Debutto Audero in una giornata con tanto vento? Sì, il clima non è dei più favorevoli ma Emil ha fatto duecento partite in Serie A. Pensavo di farlo debuttare da tempo, sono tranquillo”.

In conclusione Inzaghi conferma che Calhanoglu, seppur in panchina, non è a disposizione: “Ha avuto un piccolo problema nella rifinitura di ieri, domani capiremo meglio” se potrà recuperare per il recupero con l’Atalanta di mercoledì.