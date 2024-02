Ieri l’esordio in Serie A: l’Inter lo ha strappato al Real Madrid

Nerazzurri vittoriosi a Lecce con un sonoro poker. Tra i calciatori scesi in campo anche una promessa del calcio europeo, arrivata ad Appiano poco più di un anno fa

Lecce 0-4 Inter. È questo ciò che recitava il tabellone del ‘Via del Mare’ al termine del match giocatosi nel pomeriggio di ieri tra la formazione di Roberto D’Aversa e quella di Simone Inzaghi, con all’attivo dieci successi consecutivi in quest’inizio del 2024.

A risultare decisive le reti di Lautaro Martinez (autore di una doppietta), Frattesi e de Vrij. Una prestazione più che convincente quella messa in mostra da parte dei nerazzurri, nonostante le innumerevoli seconde linee lanciate in campo dal 1′ dal tecnico piacentino. Tra i subentrati anche Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista che al minuto 76 di gioco ha poi preso il posto dell’ex Sassuolo, al suo quinto sigillo in stagione. Un cambio, questo, che ha sin da subito suscitato innumerevoli curiosità, permettendo inoltre al centrocampista 19enne di realizzare il suo sogno di esordire in Serie A.

Chi è Ebenezer Akinsanmiro, il giovane notato dall’Inter durante il Torneo di Viareggio 2022

Viareggio 2022. È questa la competizione che ha cambiato definitivamente la vita di Ebenezer Akinsanmiro, manifestazione in cui il giovane centrocampista nigeriano è riuscito a mettersi in grossissima evidenza al fianco dell’Alex Transfiguration, squadra rivelazione del torneo dovuta arrendersi in finale dinanzi al Sassuolo soltanto ai calci di rigore.

Indovinate un po’ chi è stato il ragazzo eletto come ‘miglior giocatore’ al termine della cerimonia? Esatto, proprio il centrocampista classe ’04 di attuale proprietà dell’Inter, notato non a caso dagli stessi nerazzurri durante questo prestigioso torneo. È stato nel gennaio 2023 che Beppe Marotta, Piero Ausilio e il resto della dirigenza meneghina sono riusciti a mettere definitivamente le mani sulla giovane promessa ora 19enne, in quei tempi a difesa dei colori del Remo Stars, formazione nigeriana in cui militava lo stesso Akinsanmiro.

Anche in un solo quarto d’ora di gara a sua disposizione, l’attuale numero 44 dei nerazzurri ha già dimostrato nel pomeriggio di ieri ai propri tifosi di quale pasta è fatto. Il tecnico Simone Inzaghi era già consapevole delle importanti doti tecniche possedute dal ragazzo, tanto da averlo convocato contro Napoli, Atalanta, Fiorentina e Torino nella passata annata, senza che il diretto interessato riuscisse però a esordire in Serie A, traguardo poi raggiunto meno di ventiquattr’ore fa.

Akinsanmiro è un centrocampista dotato di grande corsa, di ottimi tempi di gioco e di grandi abilità tecniche. Non per nulla, anche Benfica e Real Madrid figuravano tra quei club interessati al ragazzo poco più di un anno fa, dovuti arrendersi in seguito soltanto difronte alla volontà del nigeriano (che non voleva nient’altro che la firma con l’Inter). Uno dei tanti punti di forza del ragazzo? Sicuramente la sua duttilità, che gli permette di interpretare anche il ruolo di trequartista oltre a quelli di mediano e mezz’ala. Cinque, al momento, le reti realizzate in stagione dal centrocampista nerazzurro, elemento quest’oggi a disposizione della Primavera di Cristian Chivu in vesti di fuoriquota.