Il Real non si ferma più: dopo aver preso Mbappé, gli spagnoli puntano a un laterale, ma non sono pronti a investire 50 milioni

Ci sarebbe già l’accordo: il Real Madrid, secondo più fonti, ha convinto Alphonso Davies a vestire la maglia dei Blancos per la prossima stagione o quella dopo ancora. Quindi, dopo aver già trovato un’intesa per prendere Mbappé a zero, il Real potrebbe aggiungere alla rosa pure l’esterno canadese in scadenza col Bayern Monaco nel giugno del 2025.

I bavaresi sembrano rassegnati a perderlo: il ragazzo ha fatto capire che andrà al Real, o a giugno prossimo o a zero a giugno 2025. Per questo è probabile che il Bayern, conoscendo le intenzioni dell’esterno e avendo subodorato i piani dei Blancos, non potrà chiedere i 50 milioni di euro previsti per la cessione: il Real offrirà al ribasso, puntando a spendere massimo 35 milioni.

In pratica, per prendere Alphonso Davies, il Real Madrid adotterà stessa strategia sfruttata da Perez per arrivare a Kroos anni fa. In sostanza, metterà spalle al muro i bavaresi, lasciando intendere di avere un accordo pronto per prenderlo a zero nel 2025, proponendo poi una cifra più bassa ma accettabile per comprarlo subito.

E la cifra accettabile non è quella pretesa dai tedeschi. 50 milioni rappresentano una spesa sostenibile per il Real ma ritenuta poco conveniente per portare in Spagna un giocatore che potrebbe arrivare a zero dopo dodici mesi.

Per il Bayern, in ogni caso, si pone già il problema del sostituto. Il nome più caldo è a oggi quello di Theo Hernandez, ma molto dipenderà da chi sarà prossimo allenatore chiamato a sostituire Tuchel.

Il Real scippa il Bayern, che pensa a un investimento da 50 milioni per un laterale

L’erede di Tuchel potrebbe anche preferire un altro tipo di esterno sinistro. Mettiamo il caso che in Baviera arrivi Antonio Conte (il leccese non disdegnerebbe la soluzione)… A quel punto i bavaresi potrebbero pensare a Federico Dimarco. Un giocatore meno costoso di Hernandez e che l’Inter potrebbe cedere a una cinquantina di milioni.

Theo costerebbe quasi due volte tanto. La sensazione è infatti che il Milan possa sparare altissimo: più di 90 milioni. Anche se molto dipende dal rinnovo di contratto: l’attuale stipendio di Theo è di 4 milioni di euro netti più mezzo milione di euro circa di bonus, con scadenza nel 2026. E il francese pretende un adeguamento.

La dirigenza rossonera proverà ad allungargli il contratto fino al 2028, con ingaggio fisso a quota 5 milioni di euro. Il Bayern potrebbe proporgli senza problemi uno stipendio da 6 milioni.

Il piano B che coinvolge l’Inter (e Dimarco)

Ciò che sembra ormai sicuro è che il Real ha intenzione di portare in Spagna il velocissimo e tecnico Davies. Proprio come ha fatto con David Alaba, che giocò dal 2009 al 2021 al Bayern Monaco, prima di lasciare gratuitamente il club e trasferirsi al Real.

L’offerta del Real Madrid, dicevamo, potrebbe raggiungere i 35 milioni, e il Bayern Monaco potrebbe anche decidere di tenere Davies un anno in più senza incassare dalla sua cessione. Dimarco rimane comunque coinvolto indirettamente, dato che sia i bavaresi che i madrileni potrebbero pensare all’interista come piano B.

L’Inter non ha intenzione di vendere il suo esterno sinistro. Anche Dimarco ha fatto varie volte capire di sentirsi appagato con la maglia nerazzurra addosso. Ma da tempo a viale della Liberazione è chiaro che nessuno è incedibile e davvero insostituibile. Arrivasse l’offerta giusta, la cessione, seppur dolorosa, andrebbe in porto.

Su Davies aveva espresso interesse tempo fa anche il Barcellona, ma i rivali appaiono in netto vantaggio, anche perché il classe 2000 sembra aver proprio voglia di giocare a Madrid.