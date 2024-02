Si prendono Barella: “L’Inter accetta 60 milioni più bonus”

Intanto stasera contro l’Atalanta, la mezz’ala sarda riavrà una maglia da titolare dopo la panchina a Lecce. Inzaghi rilancerà i titolarissimi nel match ball Scudetto

Non solo Lautaro, nei prossimi mesi l’Inter cercherà di blindare anche Nicolò Barella. Ovvero l’altro calciatore simbolo, forse oggi un po’ meno dell’argentino, di una squadra vicinissima alla vittoria dello Scudetto. Che sarebbe il secondo per entrambi, ma l’ultimo per la mezz’ala sarda stando alle nuove clamorose indiscrezioni sul suo futuro che giungono dalla Spagna.

Barella in Premier League? No, in Spagna. Precisamente al Real, il quale a fine stagione chiamato a sostituire un certo Luka Modric. E magari pure Toni Kroos, in scadenza come il croato seppur al momento ancora centrale nei piani delle ‘Merengues’ e di Carlo Ancelotti. Fonti ispaniche riaccostano il classe ’97 nerazzurro al Madrid come possibile erede del primo, che anni fa Ausilio provò a portare a Milano (senza avere un euro, però…) e che per i media spagnoli è destinato a chiudere la sua gloriosa carriera in MLS oppure in un club della Saudi League.

Secondo ‘todofichajes.com’, ma non è il solo a parlarne, Florentino Perez potrebbe decidere di ‘accontentare’ Ancelotti, grande estimatore del numero 23 interista, mettendo sul piatto circa 60 milioni di euro.

Parliamo di tanti soldi ma insufficienti, ecco perché il numero uno del Real potrebbe aggiungere diversi bonus per far davvero vacillare Marotta col quale i rapporti sono ottimi. I bonus, per la precisione, toccherebbero quota 15 milioni di euro. In totale, l’offerta (presunta) raggiungerebbe i 75 milioni complessivi. Per la medesima fonte, l’Inter accetterebbe una proposta di tale portata per Barella: “Recuperare palla e fare assist è come un gol per me. La squadra è la cosa più importante“, ha detto al ‘Matchday Programme’ di Inter-Atalanta.

Barella rinnoverà il contratto. E stasera torna titolare

Suggestioni e indiscrezioni a parte, nel concreto il Madrid non risulta essere così propenso a investire somme importanti per lui, la verità è che a meno di colpi di scena Barella rinnoverà e proseguirà l’avventura all’Inter. Il nuovo accordo dovrebbe scadere a giugno 2029, con lo stipendio della mezz’ala che salirebbe fino ai 6-6,5 milioni bonus esclusi.

Stasera con l’Atalanta, nel recupero della ventunesima di Serie A, il classe ’97 tornerà dal primo minuto. Inzaghi è deciso a rilanciare tutti i titolarissimi – fatta eccezione per gli infortunati Calhanoglu, Acerbi e Thuram – in quello che può rappresentare una sorta di match-ball Scudetto.

A centrocampo dovrebbe quindi esserci anche il diffidato e stanco Mkhitaryan, con Asllani confermato in cabina di regia. Sugli esterni, Darmian e Dimarco (ma qualche chance Carlos Augusto ancora ce l’ha…), dietro Pavard e Bastoni ai lati di de Vrij. Smaltita la febbre, in porta si rivedrà Sommer.