Erede Dumfries a costo zero: nome mai uscito

Fermi tutti: Dumfries sembra tornato in forma, ma l’Inter potrebbe già aver individuato il possibile erede a zero dell’olandese

Contro l’Atalanta, Denzel Dumfries si è reso protagonista di un partitone: entrato a inizio secondo tempo per sostituire l’ammonito Darmian (autore del goal dell’1-0), l’olandese si è messo subito in luce con alcune discese travolgenti.

Bello nervoso e tirato come al solito, si è subito messo in moto ed è andato avanti per 45′ come un treno impazzito. L’ex PSV ha dominato sulla fascia di pertinenza, guadagnandosi il rigore che ha portato al 3-0 e sconvolgendo il pubblico con un paio di colpi à la Maicon (un elastico in area e una sgroppata in mezzo a tre avversari).

Dopo l’infortunio, Dumfries è tornato dunque quello di inizio stagione: potente fisicamente e concentrato mentalmente. E non a caso ci sono voci che aprono a un possibile ripensamento sul rinnovo. Dopo aver chiuso alla proposta dell’Inter, l’olandese potrebbe aver cambiato idea e abbassato le proprie pretese d’ingaggio.

L’Inter ha bisogno comunque di tutelarsi. Comunque vadano le cose, Dumfries rimane ancora l’indiziato principale in caso di cessione. C’è da dire che il club potrebbe anche non avere necessità di cedere a fine stagione. Quindi, in caso di rinnovo, l’ex PSV potrebbe anche essere confermato in rosa.

Dall’altro lato, nel mercato di gennaio, l’Inter ha già investito su Buchanan, arrivato come sostituto dell’infortunato Cuadrado e quindi come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Inzaghi, però, ha sfruttato il canadese solo sulla sinistra.

In entrambe le presenze finora collezionate, Buchanan è entrato come sostituto di Dimarco, senza per altro dimostrare particolare affanno nel giocare sulla corsia sinistra. In questo senso non è escluso che l’Inter possa investire quindi su un laterale destro, magari a zero.

Un nuovo laterale destro a zero: offrono Tete per il post Dumfries

Fra i giocatori in scadenza a giugno 2024 ci sono un paio di esterni che potrebbero interessare Ausilio e che potrebbero presto essere offerti all’Inter. Il primo è Tete del Fuhnam. Ventottenne olandese, scuola Ajax, bravo a difendere, veloce e assai versatile (può essere schierato a destra, a sinistra o anche centrale in una difesa a tre).

L’altro possibile erede di Dumfries da prendere a zero a giugno potrebbe essere Ola Aina, calciatore inglese naturalizzato nigeriano tesserato dal Nottingham Forest (che quest’estate potrebbe lasciar andare molti giocatori, sia quelli in scadenza che altri appena acquistati per questioni di FFP).

Aina già conosce la Serie A: dal 2021 all’anno scorso ha giocato nel Torino. In Italia aveva già mostrato le sue doti fisiche, lasciando un po’ a desiderare dal punto di vista tattico. In Inghilterra, con i Notts, sembra cresciuto.

Ora, alla grande velocità, alla potenza fisica e alla proverbiale aggressività, ha già dimostrato di poter essere un laterale forte in difesa e propositivo in attacco. Giocando sulla destra (con Juric giocava spesso a sinistra), sembra più funzionale e brillante.

Un laterale più offensivo: occhio a Kayode

Sia Tete che Aina sono più terzini che esterni a tutta fascia. Ma dalla Premier potrebbe essere offerto ai nerazzurri come colpo a zero anche un altro laterale, più portato ai compiti offensivi. Si tratta di Ben Johnson, in scadenza a giugno col West Ham.

Gli Hammes vorrebbero che rinnovasse, ma l’inglese dopo tanti anni nello stesso club potrebbe voler cambiare aria, anche perché quest’anno sta giocando poco. Per vari anni consecutivi Johnson è stato votato dai tifosi del West Ham come il miglior giovane della rosa.

Sempre parlando di giovani, Ausilio tiene ancora d’occhio Kayode. Il problema è che la Fiorentina non farebbe mai sconti. Il club toscano non è in buoni rapporti con la dirigenza interista e non ha alcuna intenzione di favorire i nerazzurri: probabilmente Commisso ha già pensato a innalzare un bel muro protettivo intorno al talento diciannovenne.