Ha firmato: Marchisio-Inter, ecco cosa succede

Nuova vita per la bandiera juventina, la strada dell’ex calciatore della Nazionale Italiana si tinge ufficialmente di nerazzurro

Vi ricordate Claudio Marchisio? Storico centrocampista della Juventus, da una vita in bianconero, che nell’ottobre del 2019 ha detto definitivamente addio al calcio giocato?

Rimasto a difesa dei colori della ‘Vecchia Signora’ dal 2004 al 2018, percorrendo inoltre tutta la trafila del settore giovanile, il calciatore nato a Torino ha poi fatto le valigie dalla propria città natale, intraprendendo in seguito una nuova esperienza estera che l’ha portato ad accasarsi allo Zenit.

15, in totale, i gettoni raccolti dal classe ’86 al fianco della formazione russa, impreziositi inoltre da 2 reti. Un trascorso, questo, durato un solo ed unico anno, con Marchisio che ha poi deciso di appendere una volta per tutte ‘le scarpette al chiodo’.

Da lì il ritorno in Italia, con la leggenda bianconera che ha deciso di affacciarsi in un nuovo mondo come quello della ristorazione. In pochi anni, infatti, Marchisio ha dato il via a un’attività di sushi (Legami sushi and more il nome del locale inaugurato in più sedi, tra queste Torino, Roma e Bergamo).

Da sottolineare come, nonostante l’addio dato al calcio qualche anno fa, Marchisio non sia praticamente mai e poi mai uscito dal mondo del pallone. A testimoniarlo la football player agency istituita in questi ultimissimi giorni in cui figura anche il nome dell’ex calciatore della Nazionale Italiana di Calcio, entrato ufficialmente a far parte della Circum, agenzia in cui rientra anche un atleta di proprietà dell’Inter

.È nata ufficialmente la Circum, agenzia sportiva specializzata all’interno del mercato delle procure sportive. Un’organizzazione, questa, in cui figura anche Claudio Marchisio, interessatosi sin da sempre alle faccende legate al calcio giovanile.

Nasce la Circum, football player agency in cui è partner Marchisio: dentro anche l’U19 Stante

Tra i partner dell’agenzia troviamo, per l’appunto, anche l’ex calciatore della Juventus, chiamato a scovare i migliori talenti dell’intero panorama europeo. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Alessandro Tocci, storico agente della bandiera della Nazionale Italiana di Calcio – con abilitazione FIGC e CONI – che si occuperà della gestione delle procure sportive.

Quali i calciatori presenti in questa scuderia? Non soltanto Loris Karius – ex portiere del Liverpool ora in forza al Newcastle – ma anche Francesco Stante, difensore dell’Inter U19 legato ai nerazzurri da un accordo valido sino a giugno 2025, la stessa formazione che per intenderci sta dominando nel vero senso della parola il campionato di Primavera 1.