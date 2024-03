Calhanoglu di nuovo a disposizione: il ‘piano’ dell’Inter

Torna ad allenarsi con focus il centrocampista turco assieme al centravanti francese Thuram, ora Inzaghi ha un piano di rodaggio preciso per far arrivare tutti pronti all’ultimo ottavo contro l’Atletico

Sebbene non sia fatta particolarmente sentire la sua assenza per via delle buone prove di coraggio disputate da Kristjan Asllani in sua vece nelle sfide vinte contro Lecce e Atalanta, il livello qualitativo promosso da Hakan Calhanoglu in questa stagione resta insuperabile.

Per questo motivo, Simone Inzaghi ha monitorato con costanza, quotidianamente, le sue condizioni fisiche nella speranza di poter recuperare il proprio calciatore quanto prima. Non tanto in vista del prossimo incontro di campionato di lunedì sera con il Genoa, nel corso del quale dovrebbe restare comunque a riposo e lasciare nuovamente spazio al collega di reparto italo-albanese.

La speranza viene riposta più che altro in vista del delicato spartiacque della prossima settimana con il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, negli ultimi anni vera spina nel fianco per l’Inter di Simone Inzaghi contro la quale il gruppo nerazzurro è uscito oltretutto sconfitto nello scontro diretto di Coppa Italia di qualche mese fa.

Per l’occasione, Calhanoglu dovrebbe essere pronto a fare graduale rientro. Magari giocando due terzi di partita. Perché alla fine dei conti, l’obiettivo principale resta soprattutto l’ultimo ottavo di finale – la gara di ritorno – contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone nella calda cornice del Wanda Metropolitano della capitale spagnola.

Piano ad hoc per Calhanoglu tra Bologna e Atletico

Il piano di rientro del centrocampista turco sembra dunque studiato con questa modalità, senza strappi e senza fretta. Ha già fatto rientro sui campi di allenamento per esercizi e sessioni specifiche, mentre prende parte alle sedute tattiche assieme al resto del gruppo perché un calciatore simile non può che essere pur sempre parte integrante del gruppo anche quando indisponibile. Proprio come visto fare in panchina contro il Lecce. Lui era lì, attento ad osservare.

Le buone notizie non finiscono qui. Perché al di là dell’assenza ormai scontata di Stefano Sensi e Juan Cuadrado fermi ai box per molto altro tempo ancora, ci saranno i rientri di Marcus Thuram e con buona probabilità anche di Davide Frattesi e Francesco Acerbi. I tre dovrebbero andare in panchina domani sera contro il Genoa di Gilardino.