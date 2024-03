Carlos Augusto è stato escluso: la decisione è ufficiale

Nonostante stia dimostrando la propria funzionalità in campo, Carlos Augusto è stato a sorpresa escluso dall’allenatore

Nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra Carlos Augusto si è distinto come una risorsa preziosissima per Simone Inzaghi. Più di una semplice riserva. Schierato largo a sinistra o come terzo in difesa al posto di Bastoni, il brasiliano ha sempre offerto prestazioni di livello. Dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante, l’ex Monza sembra essersi ambientato al meglio.

Nelle prime apparizioni era forse un po’ troppo intimidito dalla situazione nuova. Ma la sua stagione è stata in crescendo. Ora dà senso sicurezza in copertura e offre sempre l’impressione di poter essere pericoloso quando scatta in avanti.

Il particolare più importante è che non butta mai palloni alla cieca e non si arrende facilmente: quando deve recuperare un possesso, si fionda con convinzione. Difensivamente è di certo meglio di Dimarco. E dà anche l’impressione di poter crescere ancora.

Cross, diagonali difensive, contrasti puntuali e puliti, grandi corse e gioco intelligente: ecco che cosa sta dando Carlos Augusto all’Inter. E per Inzaghi è sicuramente confortante poter avere in rosa un giocatore così: sempre pronto a dare il 100% alla squadra e a rispondere alle esigenze specifiche del match.

L’ex Monza ha cambiato registro nelle ultime cinque gare, rendendosi sempre protagonista di ottime prove. Qualcosa è cambiato con l’arrivo dell’anno nuovo, e più probabilmente con la vittoria della Supercoppa italiana. A inizio stagione, il brasiliano non entrava sempre con l’atteggiamento giusto. Ora sa cosa fare e non si risparmia in termini di impegno.

Dopo la partita contro l’Atalanta, Augusto ha detto di trovarsi bene in campo sia da terzo che da quinto, e ha ricordato come al Monza, in B, giocò un’intera stagione come braccetto difensivo. Il brasiliano ha parlato anche della bella atmosfera dello spogliatoio nerazzurro: si è integrato benissimo nel gruppo e si sente già un protagonista.

In tanti tifosi dell’Inter riconoscono che l’arrivo del brasiliano sia stato un bell’upgrade rispetto al pur apprezzato Gosens. Anche in Brasile si erano accorti dell’utilità tattica di Augusto, e infatti per l’ex Monza, in autunno, è arrivata la prima convocazione in maglia verdeoro.

Al momento della cessione all’Inter, Galliani ha spiegato che non avrebbe potuto trattenere il suo laterale goleador: Augusto sognava la maglia della Nazionale e giocando in un top-club avrebbe aumentato la sue possibilità di essere convocato. E infatti così è stato.

Ora, però, dal Brasile sono arrivate cattive notizie per Carlos Augusto: il terzino è stato escluso dai convocati per le amichevoli con Inghilterra e Spagna di fine marzo. Dorival Junior ha deciso di lasciarlo a casa.

Brasile, Dorival Junior non convoca Carlos Augusto

Carlos Augusto si consolerà con il maggior minutaggio che sta ottenendo all’Inter. Anche lunedì contro il Genoa, il brasiliano dovrebbe infatti tornare titolare. Al Monza segnava tanto, e deve cominciare a farlo anche all’Inter per diventare un vero protagonista della stagione.

I colpi ce li ha e deve trovare il coraggio di proporsi con tiri da fuori e inserimenti in area. Per il resta, non gli si può dire nulla. Fisicamente, regge benissimo i 90′. Tecnicamente, non ha lacune. Si muove come un laterale moderno, bravo a fare le due fasi.

Ma chi è stato convocato nel Brasile al posto di Augusto? Dorival ha scelto di dare una possibilità a Lucas Lopes Beraldo, arrivato a gennaio al Paris Saint-Germain dal San Paolo: un ragazzo interessante, ma sicuramente meno completo, almeno per ora, del laterale sinistro dell’Inter.

Nelle convocazioni fatte da Dorival manca anche Bremer. Tra i portieri convocati c’è anche Bento, il ragazzo che l’Inter avrebbe voluto prendere quest’estate come erede di Onana. Povero Augusto, che perde la Nazionale proprio dopo essersi preso l’Inter…