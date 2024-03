Confessione a sorpresa: a cena per firmare con l’Inter

Retroscena dei contatti tra l’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, e l’ex portiere Luigi Turci fra storie di mercato, rifiuti e un clamoroso interessamento del Manchester United

Nelle innumerevoli storie ed intrighi di mercato occorsi negli anni, l’Inter ha sempre avuto un ruolo da protagonista. Talvolta anche più di quanto ci si potesse immaginare, ma senza dare troppo nell’occhio.

Perché come ribadito anche dai grandi dirigenti del nostro campionato sempre intenti a mettere a segno operazioni di spessore, quel che appare agli occhi degli appassionati è soltanto uno strato superficiale di un’operatività che invece affonda le proprie radici ben più in profondità. Non sempre, insomma, si vede ciò che realmente racchiude l’essenza di una transazione.

Spesso accade che un dirigente e l’entourage di un calciatore scendano a patti a distanza, in linea con l’avanzamento delle nuove tecnologie che ha permesso una comunicazione sempre più efficiente nel tempo. Eppure per molti il metodo migliore per poter intavolare dei discorsi di mercato è sempre la buona, vecchia cena. Il momento conviviale per eccellenza, lontano da occhi indiscreti.

Tempo addietro è accaduto qualcosa di simile anche all’ex portiere dell’Udinese, Luigi Turci, invitato dall’allora presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini a prendere parte ad una cena a casa sua.

Turci ricorda la cena con Pellegrini e l’avvicinamento allo United: “Rimpiango quei giorni”

Come raccontato dallo stesso preparatore portieri – con un passato anche tra le file del Milan nella gestione Giampaolo – ai microfoni di ‘TvPlay‘ in diretta streaming su Twitch, quel contatto è stato un segno del destino. Come se avesse dato l’impulso iniziale alla sua carriera. L’apice della sua esperienza: “Entrai a casa di Pellegrini nel momento in cui la moglie e la figlia uscirono“, ha commentato in prima battuta l’ex calciatore. Turci fu un passo dall’Inter, avrebbe dovuto fare da vice di Zenga per un anno (nel ’94) per poi raccoglierne l’eredità. I nerazzurri cambiarono però idea, mandando via subito Zenga e prendendo Pagliuca.

“Poi nella stagione 2000 lo United fece un’offerta per me all’Udinese ma i friulani mi avevano già inserito in lista UEFA. Al mio posto Ferguson prese Taibi, cercavano un portiere italiano dopo il rifiuto di Buffon. Io ero la seconda opzione ma non ci siamo trovati coi tempi. Rimpiango ancora quei giorni del mancato trasferimento. Ho una copia del suo fax sul mio telefono”, ha infine concluso Turci fra il dolce ricordo dei giorni che furono e quel pizzico di amarezza per non aver sfruttato una grandissima occasione all’estero.