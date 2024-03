Decisione presa: Hakimi, il ‘piano’ per il clamoroso ritorno

L’esterno marocchino pronto a fare un tuffo nel passato, l’indiscrezione arriva dalla Spagna. Tutto quello che c’è da sapere sull’Inter e non solo

Achraf Hakimi, rimasto a Milano per un solo anno, ha rappresentato uno dei migliori laterali di destra di sempre nella storia dell’Inter. 7, in totale, le reti realizzate dal marocchino nella regular season 2020-21, accompagnate inoltre da 11 assist.

Sotto la guida del tecnico Antonio Conte, il classe ’98 è riuscito a diventare uno dei più forti esterni di destra attualmente in circolazione in Europa, tanto da essere passato al Psg per la modica cifra di 68 milioni di euro. Nonostante qualche piccolo problema riscontrato nello spogliatoio parigino, Hakimi è rimasto anche negli anni a venire dalle parti della ‘Tour Eiffel’, complice l’accordo che lo lega alla formazione di Luis Enrique sino a giugno 2026.

L’esterno marocchino, che ha a lungo militato nelle giovanili del Real Madrid, ha rappresentato un’importante opportunità di mercato per gli stessi ‘Blancos’, che non hanno potuto far altro che cedere il proprio talentino alla società di ‘Viale della Liberazione’, riuscita ad assicurarsi in passato l’ex Borussia Dortmund per 40 milioni. Chiaro come il ragazzo rappresenti al tempo stesso una sorta di rimpianto per le ‘Merengues’, non riusciti nell’intento di godersi appieno il giovane prodotto cresciuto nella propria cantera.

Proprio come appreso dagli ultimi rumors di mercato, la formazione di Carlo Ancelotti è pronta a mettere le mani su Kylian Mbappe nel prossimo luglio, periodo in cui cesserà di avere validità l’accordo sottoscritto in passato tra il fenomeno francese e la sua attuale società di appartenenza.

Non solo, il piano del Real è quello di assicurarsi anche Alphonso Davies, laterale di sinistra del Bayern Monaco chiamato all’addio in estate dalla Baviera proprio per via del contratto con scadenza fissata a giugno 2025 con la compagine di Thomas Tuchel, prossimo a fare le valigie nei mesi che verranno.

A causa dell’accordo che scadrà tra poco più di un anno, gli spagnoli avranno infatti la possibilità di mettere le mani sul canadese a cifre vantaggiose. Questa l’iniziativa pensata dalla formazione di Ancelotti, sodalizio che ha in mente di provare a far proprio Achraf Hakimi alle stesse condizioni.

Il Real Madrid ha in mente di tornare a riabbracciare Achraf Hakimi, a riferirlo il portale spagnolo ‘The Athletic’ secondo cui il piano delle ‘Merengues’ sarebbe quello di assicurarsi il marocchino con le stesse modalità di Alphonso Davies. E Toni Kroos…

Hakimi-Real: i ‘Blancos’ possono chiudere nel 2025 oppure a zero nel 2026

L’iniziativa pensata, infatti, dal club attualmente presieduto da Florentino Perez è quella di rimettere le mani sul classe ’98 nell’estate del 2025, ad un anno dalla scadenza dell’accordo dell’ex Inter col Psg, o in alternativa nel 2026 (quando cesserà di avere validità il contratto sottoscritto in passato tra le due parti).

Per Hakimi, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Real, si tratterebbe di un clamoroso ritorno, che a quel punto spazzerebbe via del tutto le voci spuntate fuori nelle scorse settimane riguardo un possibile matrimonio 2.0 con la squadra di Simone Inzaghi.