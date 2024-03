Inzaghi resta e rinnova: i dettagli del nuovo accordo

Ciclo vincente destinato a perdurare fra l’Inter e Inzaghi, nuovo accordo a fine stagione per una blindatura efficace soprattutto in caso di vittoria Scudetto

Superato da qualche settimana il primo ed ultimo giro di boa stagionale all’insegna di una sfilza di successi enormi maturati nella metà antecedente e culminata con la vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva, l’Inter ha incominciato a fare qualche conto in tasca. O meglio, un resoconto di quanti visto fino a quel momento.

Ha messo a segno un paio di rinnovi di contratto degni di nota a cui seguirà certamente quello di Lautaro Martinez nel corso delle prossime settimane, con la dovuta calma e senza alcun dubbio sulla buona riuscita dell’ennesimo intervento da parte della dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio sul trattenere a sé le punte di diamante dell’organico nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi.

Fra i nomi destinati a restare ancora nel club, c’è proprio quello del tecnico piacentino. Sì, nonostante le voci alimentate di recente sulle possibilità di un suo addio a fine stagione per traslocare in Premier dove vanta più di un ammiratore, dal Chelsea al Manchester United, ora la forza motrice del tecnico è travolgente. E ovviamente ha convinto già la dirigenza sull’osservare, con mutuale rispetto, una promessa non ancora scritta sulla permanenza di Inzaghi alla guida dell’Inter anche in futuro.

Sebbene si tratti ancora di una fase acerba perché non filtra volontà di discutere di ulteriori rinnovi ritenuti ‘superflui’ in questa fase della stagione particolarmente delicata tra rush finale di campionato e partite decisive in Champions League, onde evitare cali di tensione emotivi e chiacchiericci mediatici, la volontà è quella di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025.

Inzaghi verso il rinnovo a fine stagione, giugno 2027 e continuità progettuale nell’Inter

Inzaghi discuterà delle nuove condizioni contrattuali soltanto al termine della stagione o a Scudetto acquisito, quando insomma dovranno essere apposte le basi per l’anno sportivo che verrà. Almeno nelle intenzioni la dirigenza dovrebbe riuscire a bloccare il tecnico con un prolungamento di almeno due anni, fino al 2027. A condizioni economiche anche leggermente migliorate in suo favore.

Attualmente percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro comprensivi di bonus ed è possibile che quei 6 milioni diventino soltanto parte fissa dal prossimo anno, senza considerare bonus eventuali e aggiuntivi. Insomma, fa tutto parte di un pacchetto operativo ormai noto. La continuità è un valore molto caro a Marotta e Ausilio. E da parte sua Zhang non può che esserne felice perché alla fin dei conti sono i risultati di questo gruppo, con a capo un allenatore simile, che contano più di qualsiasi altra cosa.