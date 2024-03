Niente Inter, il colpaccio lo fa la Juve: ‘solo’ 10 milioni

Ora la Juve fa sul serio e l’Inter sembra impossibilitata a reagire: con 10 milioni di spesa, Giuntoli prova a fare il colpaccio

Per Pogba non è più possibile nutrire alcuna speranza, anche se è poco probabile che alla Contessina qualcuno si sia lasciato andare a previsioni ottimistiche sul futuro del francese. Il centrocampista tornato a Torino nel luglio 2022 da svincolato, potrebbe dover star fermo 4 anni.

Dopo essere stato sospeso in via cautelare nel settembre 2023 per positività al DHEA, Pogba ha provato a difendersi attraverso la tesi dell’assunzione accidentale. Tale scelta difensiva lo ha obbligato a rifiutare il patteggiamento con la procura antidoping. L’accusa ha però rigettato la possibilità che Pogba non avesse contezza di ciò che stava assumendo.

Da qui la richiesta di una squalifica per 4 anni, accolta dal TNA un paio di giorni fa (il 29 febbraio 2024). In questo senso, la Juve non può più appellarsi ad alcun alibi sul mercato. Deve sostituire Paul Pogba in vista della prossima stagione. E l’obiettivo principale è Koopmeiners dell’Atalanta.

L’olandese piace molto anche all’Inter, ma il club nerazzurro non ha urgenza di investire a centrocampo e non ha la liquidità necessaria per accontentare il club bergamasco. I soldi per soddisfare una richiesta che potrebbe arrivare fino a 60 milioni di euro non ce l’ha nemmeno la Juventus, in verità.

Ma la Juve potrebbe già avere un piano per poter prendere Koopmeiners senza dissanguarsi. In queste ore si parla di un Giuntoli più o meno fiducioso e disposto anche a giocarsi un jolly. La carta in questione è il contratto di Soulé, un giocatore particolarmente apprezzato dai nerazzurri di Gasperini.

Koopmeiners alla Juve per 10 milioni più contropartita: Inter già fuori dalla corsa

Come già anticipato, Teun Koopmeiners piace anche all’Inter. Il forte centrocampista della Dea (uno dei più continui e prolifici in questa stagione di A) non può essere considerato un obiettivo concreto per la dirigenza interista visto che, con l’ingaggio a zero di Zielinski, la mediana titolare e semi-titolare è fatta.

Ecco perché, sostanzialmente senza concorrenti diretta in Italia, la Juve potrebbe affondare il colpo. Anche qualora l’Atalanta chiudesse alla possibilità di inserire la contropartita nell’affare, la Juve potrebbe comunque sfruttare Soulé per incassare.

Il giovane argentino, quest’anno in prestito al Frosinone, e Miretti potrebbero portare alla Juve 45 milioni, in caso di cessione. E con 10 milioni in più, la Juve potrebbe presentarsi dall’Atalanta con 55 milioni in mano.

Tutto ciò non rende comunque l’affare più semplice. Primo, perché c’è la Premier, con squadre che potrebbero essere disposte a pagare 60 milioni cash all’Atalanta. E secondo, perché il centrocampista olandese potrebbe avere altri progetti: giocare in un top-club. In Inghilterra, appunto. O in Spagna. anche su olandese…

Incognite Alcaraz e Rabiot

Calciomercato.it immagina tuttavia che la Juve possa provare a strapparlo a Gasperini con un’offerta di almeno 55 milioni di euro più bonus. Matias Soulé ha mercato, e da solo può portare fino a 30 milioni nelle casse bianconere. Il giovane ha tanti estimatori anche all’estero. A partire dal Southampoton, che potrebbe farlo rientrare nell’affare per la cessione a titolo definitivo di Alcaraz.

L’altro giocatore che potrebbe essere offerto agli orobici è Miretti (che attualmente è valutato intorno ai 15 milioni). E come nel caso di Soulé, se la Dea dovesse rifiutare la contropartita, la Juve potrebbe comunque trovare altri referenti interessati.

I due giocatori, secondo calciomercato.it, farebbero dunque scendere “la parte cash da sborsare per l’olandese a soli 10 milioni di euro“. Il sito continua poi aggiungendo che in caso di non rinnovo di Rabiot, Giuntoli e Manna potrebbero anche provare a fare un tentativo per Ferguson del Bologna. Pare che fra i dirigenti bianconeri e il centrocampista rossoblù ci sia già stato qualche contatto esplorativo. pezzo pregiato del Bologna e con il quale ci sono già stati dei contatti.