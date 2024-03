A Madrid per firmare con l’Atletico: Simeone lo ‘ruba’ all’Inter

Potrebbe esserci presto un incontro a Madrid: una discussione per capire che tipo di contratto poter firmare in caso di accordo

Il 13 marzo l’Inter affronterà l’Atletico di Diego Simeone al Wanda Metropolitano per il ritorno degli ottavi di Champions League. In quell’occasione, a Madrid, Ausilio potrebbe aver modo di incontrare Camano, l’agente di Lautaro Martinez, nella speranza di chiudere il discorso rinnovo.

Sempre a Madrid, intanto, potrebbero essersi già presentati i procuratori di un altro calciatore che piace al ds nerazzurro, ma per parlare con i dirigenti dell’Atletico. Gli spagnoli hanno infatti messo gli occhi su un difensore, che potrebbe diventare il prossimo rinforzo in difesa per l’allenatore argentino.

Piero Ausilio segue già da un paio di anni Medina del Lens. Medina è però anche un obiettivo più o meno dichiarato dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone come eventuale sostituto di Hermoso (che potrebbe uscire a zero a giugno).

Anche nel caso di permanenza di Hermoso, Simeone vorrebbe un rinforzo in difesa. Magari più di uno. Secondo AS, sia Facundo Medina che Leny Yoro (promettente diciottenne del Lille) potrebbero già essere stati avvicinati dai dirigenti dell’Atletico.

Gli spagnoli vogliono dunque rinnovare la loro retroguardia. E, almeno in teoria, non è escluso che la proprietà possa provare a prenderli entrambi. Sembra però complicato, soprattutto a livello economico.

I procuratori di Medina a Madrid per parlare con l’Atletico

Visto che potrebbe essere difficile vedere Medina e Yoro insieme, con la stessa maglia, l’Atletico potrebbe essere chiamato a operare una scelta. Tecnicamente piacciono entrambi, ma tatticamente, quello più utile a Simeone, sembra l’argentino del Lens.

In questa stagione, Azpilicueta sta giocando poco e ha ormai un’età piuttosto avanzata. Anche Savic ha avuto un po’ di problemi fisici quest’anno ed è apparso in fase calante. E lo stesso vale per Gimenez, che fino alla scorsa stagione era stato il vero pilastro della difesa dei Colchoneros, e per Paulista.

Witsel sta giocando in difesa, ma non è un difensore. E Reinildo, che non è un difensore e un marcatore, è attualmente il primo ricambio per i centrali. Insomma, l’impressione è che servirebbe proprio qualcuno di affidabile da cui ripartire. Anche perché Savic, Hermoso, Azpilicueta e Witsel sono in scadenza di contratto.

Un centrale in grado di giocare anche come terzino sinistro

Sulla fascia destra, Simeone si sente soddisfatto: ha Molina che risponde bene ai suoi dettami tattici. E come alternativa potrebbe arrivare a zero Sergi Cardona del Las Palmas (anche lui in scadenza a giugno 2024). Al centro della difesa, il club potrebbe provare a convincere Witsel a continuare e sperare in una rinascita di Gimenez.

Sulla sinistra Samuel Lino, da quando ha imparato i compiti difensivi, sta facendo benissimo. Ma rimane il fatto che non è un vero e proprio difensore. Uno come Facundo Medina potrebbe per più ragioni essere un giocatore perfetto per il Cholo Simeone.

L’argentino è forte fisicamente, veloce, bravo a difendere e a occupare più posizioni. Il ventinovenne brilla centrale ma si fa rispettare anche da terzino sinistro. Medina è stato a lungo nei radar dell’Inter. Ci fu anche incontro in sede con l’agente, lo stesso di Bisseck… Proprio quell’agente potrebbe nei prossimi giorni, o nelle prossime ore, discutere con i dirigenti dell’Atletico Madrid per capire se ci sono i presupposti per firmare.

Medina ha rinnovato con il Lens a gennaio scorso. E il nuovo contratto scadrà nel 2026. I francesi non lo cedono per meno di 20 milioni. Nonostante il rinnovo, si dice che l’argentino potrebbe voler cambiare aria quest’estate, per avere maggiori possibilità di essere convocato con la Nazionale di Scaloni.