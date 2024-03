Colpo di scena Sanchez: l’Inter spiazza tutti

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del cileno, chiamato questa sera a scendere in campo dal 1′ contro il Genoa

Fischiato il calcio d’inizio di Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Da una parte la formazione di Simone Inzaghi, che tenterà di collezionare il suo dodicesimo successo consecutivo in quest’inizio del 2024, mentre dall’altro la squadra guidata da Alberto Gilardino, chiamata a confermare quanto fatto vedere di buono nelle ultime uscite.

I rossoblù giungono a questo importante appuntamento forti del 2-0 fatto registrare nello scorso weekend in mura amiche contro l’Udinese, successo che ha fatto seguito all’importante pareggio ottenuto una settimana prima al ‘Maradona’ contro il Napoli. Inter che invece metterà nuovamente piede in campo davanti ai propri tifosi dopo il netto 4-0 inflitto all’Atalanta nello scorso mercoledì.

A decidere il match le reti realizzate da Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi, con quest’ultimo bravo a farsi trovare pronto sulla splendida palla servitagli a centro area da Alexis Sanchez, questa sera chiamato a scendere in campo dal 1′ contro i liguri, proprio come accaduto circa una settimana fa contro il Lecce, gara in cui il cileno aveva confezionato anche in quel caso un prezioso assist (ancora una volta a servizio dell’ex Sassuolo).

Il ‘Niño Maravilla’ ha così confermato di essere in un ottimo momento di forma, la stessa dirigenza nerazzurra ne ha preso atto ed è per questo che per il classe ’88 pare essersi aperto un nuovo scenario, quello del rinnovo (ora non più così lontano come una volta, forse).

L’Inter potrebbe pensare di estendere la durata dell’accordo di Alexis Sanchez, quest’oggi in scadenza a giugno, di un ulteriore anno. A lanciare l’indiscrezione ‘La Gazzetta dello Sport’.

Sanchez-Inter, rinnovo ancora possibile: ecco come stanno realmente le cose

“Il cileno ha cambiato completamente atteggiamento nelle ultime uscite, i suoi ingressi in campo sono molto più produttivi rispetto a prima. Un passaggio, questo, che non è sfuggito né al tecnico né alla società. A questo punto, quindi, il rinnovo di contratto del ‘Niño Maravilla’ non è più così lontano come una volta”, scrive la ‘rosea’.

Va detto, però, che questo è uno scenario alquanto lontano. Nei piani del club, infatti, c’è l’acquisto di una seconda punta dopo l’ingaggio di Taremi, considerata la volontà di piazzare altrove Arnautovic. Ad oggi non trova ancora chissà quali conferme. Tradotto: a risultare decisivo sarà il finale di stagione dell’ex Barcellona e Arsenal, il cui contratto scade proprio il prossimo giugno.