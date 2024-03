Cronaca, tabellino, top e flop del posticipo della ventisettesima giornata di Serie A andato in scena allo stadio Meazza

L’Inter gioca male e soffre fino alla fine, ma batte il Genoa 2-1 allungando a +15 sulla Juventus seconda. Dodicesima vittoria consecutiva, ormai è passerella Scudetto.

La squadra di Inzaghi sembra archiviare la pratica in meno di quaranta minuti e dopo aver sofferto l’intasamento centrale e le ripartenze del Genoa, mostrando al contempo troppa frenesia. Al primo buco castiga Asllani, per lui primo gol in nerazzurro, imbeccato splendidamente da Sanchez. Sette minuti più tardi e Ayroldi vede qualcosa che non c’è a favore dell’Inter, ovvero un fallo di Frendrup su Barella.

Chiamato a rivedere l’episodio al Var, il fischietto di Molfetta conferma la sua decisione non espellendo però il centrocampista (già ammonito) genoano: rigore (regalato) che trasforma Sanchez per il due a zero. Gara chiusa? Non proprio, perché a inizio ripresa l’Inter dorme – Asllani sbaglia in avvio azione – e il Genoa la riapre con Vasquez libero di calciare e trovare l’angolino dove non può nulla Sommer. Gilardino ci crede e mette dentro un’altra punta, Vitinha, che segna subito ma è in fuorigioco. In campo ci sono solo gli ospiti, che occupano meglio l’area arrivando sempre sulle seconde palle. Inzaghi è furibondo, l’Inter gioca solo di nervi però resiste e fa sua la partita. Ora Bologna prima del ritorno Champions a Madrid.

Pagelle e tabellino Inter-Genoa

TOP

SANCHEZ – Non spreca la chance da titolare confermando di essere in un grande momento di forma e mentalmente sul pezzo. La palla non l’aspetta, va a prendersela. Assist al bacio per Asllani e sangue freddo sul rigore, esce (immeritatamente) col muso lungo.

FLOP

DUMFRIES – Torna titolare… E anche il vecchio Dumfries: non ne indovina una, inghiottito dalla pressione del Genoa. Esce all’intervallo perché ammonito.

BARELLA – Il termometro del nervosismo e della frenesia della squadra. Spreca la palla del tre a uno.

MKHITARYAN – Poco lucido. E nel finale perde qualche pallone sanguinoso.

INTER-GENOA 2-1

30′ Asllani, 37′ rig.Sanchez, 53′ Vasquez

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (73′ Bisseck 6), de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Dumfries 5 (46′ Darmian 6), Barella 5, Asllani 6,5, Mkhitaryan 5,5, Dimarco 6 (65′ Acerbi 6,5); Sanchez 7 (65′ Thuram 6), Lautaro 6,5 (75′ Arnautovic s.v.). All.: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez 6,5; De Winter 6,5, Bani 7, Vasquez 7; Sabelli 6,5 (87′ Ekuban s,v,), Frendrup 5,5 (46′ Strootman 7), Badelj 7, Messias 6 (62′ Vitinha 7), Martin 6 (62′ Spence 7); Gudmundsson 6,5, Retegui 7. All.: Gilardino

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

NOTE: Frendrup, Dumfries, Strootman, Vasquez, Lautaro, Inzaghi