La mezz’ala dell’Inter è stata uno dei protagonisti in negativo della sfida col Genoa che la squadra di Inzaghi ha vinto soffrendo per 2-1

Barella è stato uno dei protagonisti in negativo di Inter-Genoa, ma è anche quello pressoché assoluto del dopo la gara del ‘Meazza’ vinto, soffrendo, dai nerazzurri per 2-1.

La mezz’ala nerazzurra ha fatto l’ennesima sceneggiata, stavolta sul rigore – va detto, del tutto inesistente – fischiato in favore dell’Inter dopo il contatto con Frendrup. Barella calcia, il genoano mura e poi, essendo andato in scivolata, forse tocca leggermente il numero 23 che si rotola per terra dolorante. O meglio dire, facendo finta di sentire dolore con l’intento di prendersi il fallo.

Sceneggiata Barella, i tifosi avversari insorgono: “Sembra la scena di un film”

Incredibilmente Ayroldi ha confermato il penalty anche dopo aver visto l’episodio al Var. La ‘sceneggiata’ di Barella ha scatenato su X una marea di commenti, moltissimi da parte dei tifosi avversari. Eccone alcuni raccolti da Interlive.it:

#InterGenoa | se l’intervento di #Frendrup su #Barella live avrebbe anche potuto indurre il direttore di gara a fischiare, le immagini riproposte durante la On Field Review (corretta) evidenziano come la scivolata del giocatore di #Gilardino non sia a contrasto diretto sul… pic.twitter.com/e9P2DLW8bP — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) March 5, 2024

Stamattina apro la finestra e vedo passare Barella. Rotola ancora. Sono a Pisa. — IoNonComproLaGazzetta – Luca (@gazzettanothanx) March 5, 2024

Ma dico io…nel 2024 come fanno ancora ad entrare le pistole sugli spalti?

I controlli dove sono?

Chi ha sparato a Barella dalla tribuna deve essere bandito a vita da qualsiasi stadio. TOLLERANZA ZERO pic.twitter.com/QIvegQW8rl — Pep (@Pep204) March 5, 2024

Io mi chiedo perché un giocatore come Barella debba avere bisogno di fare ste robe, che francamente visto così fa pure ridere ahah sembra una scena di un film. Fossi nell’allenatore che lo allena glielo farei notare. Ok simulare ma a tutto c’è un limite dai, hai una dignità. https://t.co/uX3BUOZjy6 — Zorø (@Zoroback_023) March 5, 2024

Lo dico da interista, queste esagerazioni Barella deve smettere di farle. Il colpo l’ha preso, ma non puoi fare il neymar della situazione. La critica non aspetta altro per attaccarti. Sei forte e non ne hai bisogno, non sei un nedved qualunque.@inter pic.twitter.com/aU6LnN3kwt — IM Macs Inzaghi (@massimo_macs) March 4, 2024

Il rigore dato a Barella è un’opera d’arte perché solo un pittore visionario può vedere un fallo in quella azione …😂 — Gatta Mario (@GattaMario3) March 5, 2024

Grave colpo per la Nazionale Italiana di calcio.

Europei senza Berardi (rottura tendine di achille) e Barella.

Purtroppo l’infortunio di ieri di Barella sembra più grave del compagno di Nazionale, riuscirà a tornare a camminare il buon Nicolò?!

Speriamo. — MacOkaFede (@AirFede7) March 5, 2024

Un abbraccio a #Barella, speriamo di non averlo perso per i prossimi Europei! Forza ragazzo 💪🏻 #InterGenoa pic.twitter.com/Oporwvitrw — Pasquale Amato ⭐⭐⭐ (@PasquAmatoJ8) March 5, 2024