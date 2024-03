Addio a fine stagione per l’ex Parma e Verona? È successo durante Inter-Genoa, questo l’episodio che ha giocato a sfavore del laterale nerazzurro

Federico Dimarco, sostituito nella ripresa di Inter-Genoa da Francesco Acerbi (con Carlos Augusto spostatosi successivamente sulla corsia di sinistra proprio al posto del classe ’97), non ha fornito una prova degna di nota come accaduto, invece, nelle scorse uscite.

A differenza degli appuntamenti precedenti, in cui l’ex Parma e Verona ci aveva abituato a prestazioni esaltanti, il numero 32 nerazzurro è risultato un po’ troppo sottotono e spesso e volentieri in ritardo sulle cosiddette ‘seconde palle’. Se n’è accorto di questo anche il tecnico Simone Inzaghi, che ha deciso di concedere un po’ di fiato al proprio laterale mancino inserendo nella ripresa l’ex difensore centrale della Lazio (tornato finalmente arruolabile dopo il lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra rimediato lo scorso 10 febbraio contro la Roma).

Non solo, proprio Dimarco è finito nel mirino dei tifosi dell’Inter dopo l’episodio verificatosi attorno al minuto 15 di gioco, col calciatore che – una volta servito da Barella – ha deciso di optare per il tiro in porta nonostante si trovasse in netta posizione di fuorigioco (con Sanchez che si trovava lì a pochi passi in posizione regolare). Una decisione, questa, che i supporters nerazzurri non hanno digerito affatto domandando immediatamente a gran voce la cessione dell’esterno ‘made in Italy’.

Tifosi interisti scatenati sui social: “Dimarco mi fa ammalare, è da vendere in estate”

Nonostante i 4 gol e gli 8 assist collezionati in stagione da Federico Dimarco, decine e decine di tifosi interisti non si sono detti soddisfatti del momento di forma che sta vivendo il laterale nerazzurro.

Nel bel mezzo di Inter-Genoa, match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A, più di qualche supporters nerazzurro ha infatti deciso di domandare pubblicamente la cessione del classe ’97 in estate. “Dimarco mi fa ammalare, ha veramente l’intelligenza calcistica di una mucca, è in fuorigioco di due metri e la prende anziché lasciarla a Sanchez, è da vendere quest’estate”. Questi alcuni dei tweet comparsi sulla piattaforma ‘X’ nella serata di ieri, ognuno di questi a sfavore dell’ex calciatore di Parma e Verona.

Dimarco mi fa ammalare — Johan (@johhan_x) March 4, 2024

Dimarco ha veramente l’intelligenza calcistica di una mucca, è in fuorigioco di due metri e la prende anziché lasciarla a Sanchez — DC (@dalbertocarlos_) March 4, 2024