Segnalata la presenza dell’agente del portiere genoano Josep Martinez nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, possibile sondaggio per il post Sommer

Non è stata la prova più brillante in assoluto dell’Inter e neppure quella dalla quale la formazione di Simone Inzaghi è riuscita ad uscire con tanta semplicità. Complice sicuramente un assetto ben studiato da parte dell’avversario Alberto Gilardino, reduce da una serie di risultati soddisfacenti alla guida di un Genoa decisamente rinato dopo aver toccato il fondo della retrocessione un paio di stagioni fa.

Quel che comunque ha donato un sospiro di sollievo all’ambiente nerazzurro è stato portare a casa i tre punti, bottino decisamente importante per l’allungo in classifica sulla Juventus ora a meno quindici punti di distacco. Ma il match fra Inter e Genoa non è stato degno di nota soltanto per quanto visto all’interno delle mura di San Siro, ma anche per quanto è accaduto prima del fischio d’inizio.

Stando infatti alle recenti notizie trapelate, ospite della dirigenza nerazzurra negli uffici di Viale della Liberazione è stato il procuratore Barila, curatore degli affari di mercato del portiere spagnolo Josep Martinez visto all’opera con gran carattere proprio qualche ora dopo contro i nerazzurri di Inzaghi.

Josep Martinez nel mirino dell’Inter, al via i primi sondaggi di mercato

L’indizio lascia trapelare soltanto un fatto. L’Inter sta iniziando a sondare il terreno per un potenziale colpo di mercato estivo fra i pali come erede di Yann Sommer, mai messo in dubbio finora ma pur sempre limitato dalla questione anagrafica cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono dare un certo peso specifico.

Il venticinquenne ex Lipisia è adesso uno dei papabili a prendere il suo posto in futuro, ma le quotazioni di mercato parlano adesso di circa 15 milioni di valutazione del suo cartellino. Cifra alta, almeno nelle idee del momento della dirigenza nerazzurra. Al fianco del portiere, poi, c’è anche il nodo Albert Gudmundsson, uno dei centravanti più desiderati dell’intero campionato nostrano.

Thuram fiero dell’Inter: “Squadra unita, amiamo il calcio”

Fra i protagonisti della vittoria dell’Inter di ieri sera contro il Genoa, c’è stato anche Marcus Thuram. Figlio di un buon approccio tattico e di un paio di giocate preziose per alleggerire il carico sul resto della squadra in una partita decisamente complicata sotto molti aspetti.

Il centravanti francese, in una recente intervista lanciata per ‘GQ’, non ha nascosto tutto il suo orgoglio ed entusiasmo per far parte di un gruppo simile. L’Inter per lui rappresenta molto più che un’opportunità, si tratta proprio di amore per il calcio: “Nessuno di noi, anche nello staff, non ama quello che fa. Siamo felici di lavorare l’uno per l’altro. Essere un gruppo non è la somma di singoli calciatori, ma essere già una squadra“, ha commentato Thuram. E spazio ai prossimi successi.